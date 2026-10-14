சபரிவர்மன் கொலை வழக்கு: 1,200 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்த சி.பி.சி.ஐ.டி போலீசார்
நாகர்கோவில் சிறைச்சாலை, சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர், கைதான போலீசார் மற்றும் சிறை கைதிகள், மருத்துவமனை என அனைத்து கட்ட அளவிலும் சி.பி.சி.ஐ.டி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
Published : October 14, 2026 at 12:31 PM IST
கன்னியாகுமரி: தமிழ்நாட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நாகர்கோவில் சபரிவர்மன் சிறைச்சாலை மரண வழக்கில், சி.பி.சி.ஐ.டி போலீசார் 1,200 பக்கங்களைக் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வடக்கு தாமரை குளத்தை அடுத்த ஈத்தங்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் மாற்றுத்திறனாளி சபரிவர்மன். இவர் அவரது வீட்டின் அருகில் பெட்டி கடை ஒன்றை நடத்தி வந்தார். இந்த கடையில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக தென் தாமரை குளம் போலீசாருக்கு தகவல் வந்ததை அடுத்து சபரிவர்மன் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்யப்பட்டு கடந்த ஜூலை மாதம் 9ஆம் தேதி நாகர்கோவில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். விசாரணை கைதியாக சிறைச்சாலையில் இருந்த சபரிவர்மன் கடந்த ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி சிறையில் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார்.
அவரை கொடூரமான முறையில் அடித்துக் கொலை செய்ததாக நாகர்கோவில் சிறை வார்டன் ஜெகன், தலைமை வார்டன் சுரேஷ், சிறை காவலர் சிவக்குமார் மற்றும் பல்வேறு வழக்குகளில் விசாரணை கைதிகளாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்த விஷ்ணு, சாரதி, ஜெகன், சரத், பெருமாள், சேதுராம், அஜித், அரவிந்த் என 11 பேரை நேசமணி நகர் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இதனையடுத்து, இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. அதன்படி, சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி நவராஜ் ராஜ்குமார் தலைமையில், சிபிசிஐடி இன்ஸ்பெக்டர் உலகராணி, நாகர்கோவில் சி.பி.சி.ஐ.டி காவல் ஆய்வாளர் மரிய பிரான்சிகா ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர்.
குறிப்பாக நாகர்கோவில் சிறைச்சாலை, சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர், கைதான போலீசார் மற்றும் சிறை கைதிகள், மருத்துவமனை என அனைத்து கட்ட அளவிலும் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த விசாரணையின் போது பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கொலை நடைபெற்ற அன்று இரவு சபரிவர்மன் சிறையில் இருந்து தன் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை பார்க்கச் வேண்டும் என சத்தமாக கூச்சலிட்ட காரணத்தினால், வார்டன்கள் தூண்டுதலின் பெயரில் கைதிகள் அவரை கடுமையாக தாக்கி கொன்றதாக தெரியவந்தது.
இந்நிலையில், இதன் தொடர்பாக தற்போது விசாரணை முடிக்கப்பட்டு 1,200 பக்கங்களைக் கொண்ட குற்றபத்திரிகையை நாகர்கோவில் ஜூடிசியல் மாஜிஸ்திரேட் ஒன்றில் சி.பி.சி.ஐ.டி போலீஸார் தாக்கல் செய்து உள்ளனர்.