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சபரிவர்மன் மரண வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் - திமுக மாற்றுத் திறனாளிகள் அணி வலியுறுத்தல்

"வாழ்வதற்கே போராடும் மாற்றுத்திறனாளியை அடித்துக் கொன்றிருப்பது வேதனையளிக்கிறது. சபரிவர்மன் உயிரிழப்பு தொடர்பான வழக்கை தமிழ்நாடு அரசு விசாரிக்கக் கூடாது" என்று தீபக் நாதன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்,

சபரிவர்மன் மரண வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் - திமுக மாற்றுத் திறனாளிகள் அணி வலியுறுத்தல்
சபரிவர்மன் மரண வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் - திமுக மாற்றுத் திறனாளிகள் அணி வலியுறுத்தல் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 10:46 PM IST

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சென்னை: சபரிவர்மன் மரண வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும்; தமிழ்நாடு அரசு விசாரிக்கக் கூடாது என்று திமுக மாற்றுத் திறனாளிகள் அணி வலியுறுத்தி உள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், மாற்றுத் திறனாளி சபரிவர்மன் காவல் துறையினரால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவத்திற்கு நீதி கோரி, திமுக மாற்றுத்திறனாளிகள் அணி சார்பில், சென்னையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

திமுக மாற்றுத்திறனாளிகள் அணியின் மாநில செயலாளர் தீபக் நாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேகர்பாபு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று உரையாற்றினர். இதில், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

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ஆர்ப்பாட்டத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேகர் பாபு பேசுகையில், "மாற்றுத்திறனாளி சபரிவர்மன் கொடூரமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். தவெக அரசு பொறுப்பேற்று 69 நாட்களே ஆன நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் விவசாயிகள், பொதுமக்கள், பால் உற்பத்தியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தற்போது மாற்றுத்திறனாளிகளும் வீதியில் இறங்கி போராடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மாஸ்டர் திரைப்படத்தில் சிறைக்குச் சென்று சீர்திருத்தம் பேசும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த முதலமைச்சர், லாக்கப் மரணம் குறித்து தற்போது மவுனம் காத்து வருகிறார். அண்மையில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், திமுகவை விமர்சித்து பேசினார். தவெகவின் கதவுகள் திறக்க காத்திருக்கும் அன்புமணி ராமதாஸ் போன்றோருக்கு திமுகவை விமர்சிக்கும் தகுதி இல்லை.

குட்கா வழக்கில் முக்கிய குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானவர்களை தங்களது கட்சியில் வைத்துக் கொண்டு, 200 கிராம் குட்கா வைத்திருந்ததாக சபரிவர்மனை காவலில் தாக்கி உயிரிழக்கச் செய்துள்ளனர்.

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகையை ரூ.1,500-இல் இருந்து ரூ.2,000-ஆக உயர்த்தியது, மூன்று சக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தியது திமுக ஆட்சிதான். தவெக அரசை மக்கள் விரைவில் தோற்கடிப்பார்கள். மீண்டும் ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சி அமையும்" என்று கூறினார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி பேசுகையில், "தவெக அரசு அமைந்த பிறகு 6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டோம் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் இரண்டு மாதங்களிலேயே மக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்கிறார்கள்.

மின்வெட்டு, டாஸ்மாக் கடைகளில் கூடுதல் தொகை வசூல், இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் நிலம் முறைகேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளில் தவெக அரசு சிக்கியுள்ளது.

200 கிராம் குட்கா வைத்திருந்ததாகக் கூறி ஒரு மாற்றுத்திறனாளியை கை, கால்கள் கட்டி தாக்கி உயிரிழக்கச் செய்துள்ளனர். ஆரம்பத்தில் மாரடைப்பால் இறந்ததாகக் கூறிய நிலையில், பின்னர் தாக்குதல் நடந்தது தெரியவந்துள்ளது. அவரது உடலில் 19 இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது மிகக் கொடூரமான செயல். சபரிவர்மன் உயிரிழப்புக்காக, அவருடைய குடும்பத்தினரிடம் முதலமைச்சர் விஜய் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" என்றார்.

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அவரைத் தொடர்ந்து, திமுக மாற்றுத் திறனாளிகள் அணியின் மாநில செயலாளர் தீபக் நாதன் பேசுகையில், "மாற்றுத்திறனாளி சபரிவர்மன் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த செய்தி எங்களை மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. நடக்க முடியாதவர்கள், பேச முடியாதவர்கள் கூட இன்று நீதிக்காக இங்கு வந்துள்ளனர். வாழ்வதற்கே பல மடங்கு போராடும் மாற்றுத்திறனாளியை அடித்துக் கொன்றிருப்பது வேதனையளிக்கிறது.

மேலும், சபரிவர்மன் உயிரிழப்பு தொடர்பான வழக்கை தமிழ்நாடு அரசு விசாரிக்கக் கூடாது. இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி விசாரிக்க வேண்டும். அத்துடன், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 4 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனில் அரசு உரிய அக்கறை காட்ட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

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SABARIVARMAN DEATH CASE
CBI
DMK DIFFERENTLY ABLED WING
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