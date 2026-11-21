சபரிமலை பக்தர்களுக்காக நான்டெட்டில் இருந்து தெலங்கானா - தமிழ்நாடு வழியாக கொல்லத்திற்கு சிறப்பு ரயில்
சபரிமலைக்கு செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்களின் பயண வசதியை மேம்படுத்தவும், பண்டிகைக் கால பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : November 21, 2026 at 12:16 PM IST
மதுரை: சபரிமலை பக்தர்களின் வசதிக்காக நான்டெட் - கொல்லம், சார்லபள்ளி - திருவண்ணாமலை - மதுரை - கொல்லம் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவை மதுரை கோட்டத்தில் 12 ரயில் நிலையங்களிலும் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் நடைபெறும் மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு வழிபாட்டுக் காலத்தை முன்னிட்டு, ஐயப்ப பக்தர்கள் மற்றும் பயணிகளின் கூடுதல் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில் நான்டெட் - கொல்லம், சார்லபள்ளி - கொல்லம் இடையே சிறப்பு ரயில்களை இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
1. நான்டெட் - கொல்லம் - நான்டெட் சிறப்பு ரயில்கள்
நான்டெட் - கொல்லம் இடையே இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில் எண் 07687, டிசம்பர் 7-ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 11-ஆம் தேதி வரை திங்கட்கிழமைகளில் மதியம் 1 மணிக்கு நான்டெட்டில் இருந்து புறப்பட்டு, மூன்றாவது நாளான புதன்கிழமை காலை 6 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில் ரயில் எண் 07688, டிசம்பர் 9-ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 13-ஆம் தேதி வரை புதன்கிழமைகளில் காலை 9:30 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் வியாழக்கிழமை இரவு 11 மணிக்கு நான்டெட் சென்றடையும்.
இந்த ரயில்கள் செகந்திராபாத், பக்காலா, காட்பாடி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி வழியாக இயக்கப்படும்.
|இதையும் படிங்க: சபரிமலை செல்கிறீர்களா; ஒரு மணிநேரத்திற்கு 4,000 பேர் மட்டுமே அனுமதி - தேவசம் போர்டு தலைவர் கே. ஜெயக்குமார் பேட்டி
மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில், கடையநல்லூர், தென்காசி, செங்கோட்டை, புனலூர், கொட்டாரக்கரை ஆகிய 12 ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
இந்த ரயிலில் ஒரு ஏசி இரண்டடுக்கு பெட்டி, 7 ஏசி மூன்றடுக்கு பெட்டிகள், 7 படுக்கை வசதி பெட்டிகள், 2 பொதுப் பெட்டிகள் என மொத்தம் 17 பெட்டிகள் இணைக்கப்படும்.
2. சார்லபள்ளி - கொல்லம் - சார்லபள்ளி சிறப்பு ரயில்கள்
சார்லபள்ளி - கொல்லம் இடையே இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில் எண் 07691, 2027 ஜனவரி 18-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 5.40 மணிக்கு சார்லபள்ளியில் இருந்து புறப்பட்டு, மூன்றாவது நாளான புதன்கிழமை காலை 6 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில் ரயில் எண் 07692, ஜனவரி 20-ஆம் தேதி புதன்கிழமை காலை 9:30 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் வியாழக்கிழமை மாலை 4:30 மணிக்கு சார்லபள்ளி சென்றடையும்.
இந்த ரயில்களும் செகந்திராபாத், பக்காலா, காட்பாடி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி வழியாக இயக்கப்படும்.
மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில், கடையநல்லூர், தென்காசி, செங்கோட்டை, புனலூர், கொட்டாரக்கரை ஆகிய 12 ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
இந்த ரயிலில் 2 ஏசி முதல் வகுப்பு மற்றும் இரண்டடுக்கு வசதி கொண்ட பெட்டிகள், ஒரு ஏசி மூன்றடுக்கு பெட்டி, 13 படுக்கை வசதி பெட்டிகள் மற்றும் 2 சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன் பெட்டிகள் இணைக்கப்படும்.
சபரிமலைக்கு செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்களின் பயண வசதியை மேம்படுத்தவும், பண்டிகைக் கால பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும் இந்த சிறப்பு ரயில் சேவைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.