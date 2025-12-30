மகர விளக்கு பூஜை: சபரிமலை கோயில் நடை இன்று திறப்பு
கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடும்போது இந்த ஆண்டு 4,11,502 பக்தர்கள் கூடுதலாக சபரிமலை வந்துள்ளதாக திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு தெரிவித்துள்ளது.
Published : December 30, 2025 at 11:01 AM IST
திருவனந்தபுரம்: சபரிமலையில் மகர விளக்கு பூஜைக்காக கோயில் நடை இன்று மாலை திறக்கப்படுகிறது.
கேரள மாநிலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சபரிமலை திருக்கோயிலில் கடந்த நவம்பர் மாதம் 16 ஆம் தேதி மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக நடை திறக்கப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு வருகை தந்து ஐயப்பனை தரிசனம் செய்தனர்.
இந்த நிலையில் கடந்த 27 ஆம் தேதி ஐயப்பனுக்கு பிரதான மண்டல பூஜை நடந்த நிலையில், அன்று இரவு ஹரிவராசனம் பாடி கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று மாலை மீண்டும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக கோயில் நடை திறக்கப்பட உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு சபரிமலை சன்னிதானம், கொடிமரம், நடைபந்தல் மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் கிருமி நாசினி மூலம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
லட்சக்கணக்கான பக்தர்களின் நெய் தேங்காய் எரிந்த 'கற்பூர ஆழியில்' இருந்து சாம்பல் அகற்றப்பட்டு சுத்தப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் சபரிமலை மண்டல பூஜை காலத்தில் வருமான விவரங்களை கோயில் தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது. சபரிமலையில் இந்த ஆண்டு மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக நடை திறக்கப்பட்ட கடந்த நவம்பர் 16ம் தேதி முதல் டிசம்பர் 27 ஆம் தேதி வரையிலான 41 நாட்களில் வருமானமாக ரூ. 332.77 கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளது. இது, கடந்த ஆண்டை விட 35.70 கோடி கூடுதல் வருமானம்.
இந்த 41 நாளில் 36,61,258 பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டை விட 4,11,502 அதிகம் பக்தர்கள் கூடுதலாக சாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர்" என திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு தெரிவித்துள்ளது.
சபரிமலையில் இந்த ஆண்டின் மண்டல மகர விளக்கு பூஜைக் காலத்தின் நவம்பர் 16ஆம் தேதி முதல் மண்டல பூஜை நிறைவடைந்த இந்த 41 நாளில் 36,61,258 பேர் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். அவர்களில், 'வெர்ச்சுவல் க்யூ' முன் பதிவு மூலம் 30,56,871 பேரும், 'ஸ்பாட் புக்கிங்' மூலம் 4,15,667 பேரும், கானக பாதை வழியாக 1,30,955 பேரும் சபரிமலையில் சாமி தரிசனம் செய்தாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு மண்டல மகர விளக்கு பூஜைக்காலத்தின் 41 நாள் மண்டல சீசன் முடிந்தபோது, 32,49,756 பேர் சாமி தரிசனம் முடித்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடும்போது இந்த ஆண்டு 4,11,502 பக்தர்கள் கூடுதலாக சபரிமலை வந்துள்ளனர்.