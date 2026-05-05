ETV Bharat / state

தவெக சார்பில் சட்டமன்றத்திற்கு செல்லும் இளம் வேட்பாளர்

பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட சபரி ஐயங்கரன் 85,656 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

தவெக சார்பில் சட்டமன்றத்திற்கு செல்லும் இளம் வேட்பாளர் சபரி ஐயங்கரன்
தவெக சார்பில் சட்டமன்றத்திற்கு செல்லும் இளம் வேட்பாளர் சபரி ஐயங்கரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 5, 2026 at 12:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: பெரியகுளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட சபரி ஐயங்கரன், அக் கட்சியின் இளம் வயது சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நேற்று நடைபெற்ற நிலையில், முதன்முறையாக சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட தவெக 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அக் கட்சியின் தலைவர் விஜய், ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கு இமெயில் மூலம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் தேனி மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில், இரண்டு தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

சட்டப் பேரவை தேர்தலில் பெரியகுளம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட சபரி ஐயங்கரன், கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஜெகநாத் மிஸ்ரா ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். மேலும் ஆண்டிபட்டி மற்றும் போடி தொகுதிகளில் தவெக வேட்பாளர்கள் பாண்டி மற்றும் பிரகாஷ் ஆகியோர் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இதனிடையே, பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வேட்பாளரை விட 19,321 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று தவெக வேட்பாளர் சபரி ஐயங்கரன் (மொத்த வாக்குகள் 85,656) வெற்றி பெற்றுள்ளார். இவருக்கு வயது 29. இதன் மூலம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இளம் வயது எம்எல்ஏ என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.

இவர் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறார். அதுமட்டுமின்றி, மாவட்ட இளைஞர் அணி அமைப்பாளராகவும் இருந்து வருகிறார். இவர் முதன்முறையாக தேர்தலில் போட்டியிட்டு தவெக சார்பில் வெற்றி பெற்றதையடுத்து அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பட்டாசுகள் வெடித்து, கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையும் படிங்க: பெரியகுளம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சபரி ஐயங்கரன் வெற்றி

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு நேற்று வெளியான நிலையில், தவெக அதிகபட்சமாக 35.94 சதவீத வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றது. அதனை தொடர்ந்து திமுக 24.19 சதவீத வாக்குகள் பெற்று இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது. கடந்த முறை தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்ட அதிமுக 21.21 சதவீத வாக்குகள் பெற்று மூன்றாவது இடம் பிடித்துள்ளது.

TAGGED:

தவெக வேட்பாளர் சபரி ஐயங்கரன்
பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதி
SABARI IYNGARAN
TVK PARTY YOUNGEST CANDIDATE
PERIYAKULAM TVK CANDIDATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.