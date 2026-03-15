அதிமுகவிற்கு தகுதி இல்லை: சாட்டை துரைமுருகன் விமர்சனம்

அதிமுகவை குறை கூறுவதற்கு திமுகவிற்கும், திமுகவை குறை கூறுவதற்கு அதிமுகவிற்கும் எந்த தகுதியும் இல்லை என சாட்டை துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

Published : March 15, 2026 at 9:04 PM IST

சென்னை: நீதிமன்றத்திற்கு மாநில அரசு பெயர் சூட்ட முடியாது என்பது கூட விஜய்க்கு தெரியவில்லை என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் சாட்டை துரைமுருகன் விமர்சித்துள்ளார்.

ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற உள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. திமுக தலைமையிலான கூட்டணி, அதிமுக-பாஜக அடங்கிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. இதில் சீமான் கட்சியான 'நாம் தமிழர் கட்சி' வழக்கம் போல் தனித்தே போட்டியிடுகிறது.

முன்னதாக, கடந்த தேர்தலில் 8 சதவீதத்திற்கு மேல் வாக்கு பெற்று கவனத்தை ஈர்த்த நாம் தமிழர் கட்சி, இந்த முறை தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் முதல்முறையாக தேர்தல் களம் காண்பதால், கடும் சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளது. விஜய் கட்சி வருகையால் சீமானின் வாக்கு வாங்கிக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பது அரசியல் விமர்சகர்கள் பார்வையாக உள்ளது. பிற கட்சிகள் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தொகுதி பங்கீடு என பரபரப்பாக இருக்க சீமான் கட்சி முதலாவதாக 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளரை அறிவித்து தேர்தல் பிரசாரத்தை தொடங்கிவிட்டது.

அந்த வகையில், சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான வேட்பாளர் அறிமுகம் கூட்டம் பட்டாபிராமில் நடைபெற்றது. இதில் ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதியின் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் புனிதா சண்முகத்தை, அக்கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகன் மற்றும் மாநில இளைஞரணி ஒருங்கிணைப்பாளர் பாத்திமா பர்ஹானா உள்ளிட்டோர் அறிமுகம் செய்து வைத்தனர்.

அக்கூட்டத்தில் பேசிய சாட்டை துரைமுருகன், "அதிமுகவை குறை கூறுவதற்கு திமுகவிற்கும் திமுகவை குறை கூறுவதற்கு அதிமுகவிற்கும் எந்த தகுதியும் இல்லை. இரண்டு கட்சிகளும் ஊழலில் திளைத்த கட்சிகள்" என்று குற்றம் சாட்டிய அவர், பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துக்கொண்டு பாலியல் குற்றச்சாட்டு குறித்து பேசுவதற்கு அதிமுகவிற்கு தகுதி இல்லை என்று விமர்சித்தார்.

தவெக தலைவர் விஜய் திரைப்படத்தில் நடிகர் செந்தில் கூறுவது போல் 'மலையைத் தூக்கி வைத்தால் தூக்குகிறேன்' என்பது போல ஓட்டு போடுங்கள், நான் முதலமைச்சராகி விடுகிறேன் என்று காமெடி செய்வதாக கிண்டல் அடித்தார்.

அதுமட்டுமின்றி இந்தியாவில் உள்ள நீதிமன்றங்களுக்கு மாநில அரசு பெயர் சூட்ட முடியாது என்பது தெரியாமல் அஞ்சலை அம்மாள் நீதிமன்றம் திறப்போம் என விஜய் கூறியுள்ளதாக விமர்சனத்தை முன் வைத்து பேசினார்.

