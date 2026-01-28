ETV Bharat / state

''விஜய் கொடுக்கும் வாய்ப்பை காங்கிரஸ் பயன்படுத்தினால் மீண்டும் பவருக்கு வரும்'' - எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பேட்டி

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சரித்திரம் இருக்கிறது. பாரம்பரியம் இருக்கிறது. வரலாறு இருக்கிறது. அப்படி வரலாறு உள்ள காங்கிரஸ் மற்ற கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொடுத்து அந்த கட்சி இன்று தேய்ந்து விட்டது.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 28, 2026 at 7:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவாரூர்: விஜய் கொடுக்கும் வாய்ப்பை காங்கிரஸ் பயன்படுத்திக் கொண்டால் மீண்டும் பவருக்கு வரும் என்று விஜய்யின் தந்தையும், திரைப்பட இயக்குநருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் கூறினார்.

திருவாரூர் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஆறுமுக பாண்டியன் இல்ல திருமண விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த திருமண விழாவில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜயின் தந்தையும், இயக்குநருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் மதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து தனிக்கட்சி ஆரம்பித்த மல்லை சத்யா, விளவங்கோடு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், பாஜக பிரமுகருமான விஜயதாரணி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

இதன் பிறகு இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி புரிந்து வருகின்றன. ஜனநாயகன் திரைப்பட பிரச்சனையில் என்னை விட மக்களுக்கு அனைத்தும் தெரியும் என நினைக்கிறேன்.

ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அரசியலுக்கு வருபவர்களுக்கு இதே போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர் கொள்ள வேண்டும். கரூரில் என்ன நடந்தது? என்று மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் எதற்கும் பயந்தவர் இல்லை.

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. விஜய் யாருடனும் சேர்ந்து விடாதே. உங்களுடைய பலம் போய் விடும் என மக்கள் கூறி வருகிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு என்று ஒரு சரித்திரம் இருக்கிறது. பாரம்பரியம் இருக்கிறது. வரலாறு இருக்கிறது. அப்படி வரலாறு உள்ள ஒரு கட்சி இன்று தேய்ந்து விட்டது. என்ன காரணம் என்றால் மற்ற கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொடுத்து அந்தக் கட்சி இன்று தேய்ந்து போய் விட்டது.

இதையும் படிங்க:

  1. ''கஞ்சா விற்கும் திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்பவே கூட்டணி சேர்ந்துள்ளோம்'' - அன்புமணி ராமதாஸ்
  2. பீகார் இளைஞர் சென்னையில் படுகொலை; கால்வாயில் வீசப்பட்ட மனைவி, குழந்தையின் சடலங்கள் - ஐந்து பேர் கைது

அவர்களுக்கு இன்று பவர் இல்லை. அந்த பவரை நாங்கள் கொடுக்கிறோம் என்று விஜய் கூறுகிறார். அதனை ஏற்க காங்கிரஸ் முன் வந்தால் அந்த கட்சி மீண்டும் வரலாறு படைக்கும். விஜய் கொடுக்கும் வாய்ப்பை காங்கிரஸ் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்" என விஜயின் தந்தையும், இயக்குநருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

VIJAY FATHER
CONGRESS
காங்கிரஸ்
விஜய் தரும் வாய்ப்பு
SA CHANDRASEKHAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.