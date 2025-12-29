ETV Bharat / state

''தேர்தலுக்காக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை முகப்பு பகுதிக்கு திறப்பு விழா'' - சு. வெங்கடேசன் எம்.பி குற்றச்சாட்டு

அரசியல் நோக்கத்திற்காக அறிவுத் துறையை பயன்படுத்தக் கூடாது. அப்படி பயன்படுத்துகின்ற வேலையை 24 மணி நேரமும் செய்து கொண்டிருப்பது ஒன்றிய அரசு தான்.

ரேஷன் கடை திறந்து வைக்கப்படுகிறது
ரேஷன் கடை திறந்து வைக்கப்படுகிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் முகப்பு பகுதியை விரைவாக முடித்து திறப்பு விழாவிற்கு தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சு.வெங்கடேசன் எம்.பி விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை செல்லூர், பூந்தோட்டம் பகுதியில் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து புதிதாக ரேஷன் கடை கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ரேஷன் கடையை சு.வெங்கடேசன் எம்.பி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு இன்று திறந்து வைத்தார்.

இதன் பின்னர் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து மாநகராட்சிக்குள் 14 பணிகள் 97 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் திறப்பு விழாக்களை தற்போது நடத்தி வருகிறோம்.

கீழடியில் 11 ஆம் கட்ட அகழாய்வு மேற்கொள்ள தமிழக அரசின் முன்மொழிவுக்கு மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மத்திய தொல்லியல் துறை தற்போது வரை அகழாய்வு செய்ய தயாராக இல்லை. ஏற்கனவே அகழாய்வு நடத்தி அறிக்கை வெளியிட்ட அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அறிக்கையை மீண்டும் தணிக்கை செய்கிறோம் என அவரை விட பணியில் அனுபவம் குறைவாக உள்ளவர்களிடம் கொடுத்து இருக்கிறார்கள். எந்தவித அகழாய்வையும் செய்யாத அதிகாரிகளை வைத்து அமர்நாத்தின் அறிக்கையை தணிக்கை செய்திருக்கிறார்கள். இது அகழாய்வு மற்றும் வரலாற்று துறைக்கு இழைக்கின்ற அநீதி.

பயனாளிகளுக்கு பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது
பயனாளிகளுக்கு பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாளை குடியரசு துணைத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் காசி தமிழ் சங்கத்திற்காக ராமேஸ்வரம் வருகிறார். கீழடி அகழாய்வு அருங்காட்சியத்திற்கு செல்வாரா? கீழடி அகழாய்வு முடிவுகளை வெளியிடுவதற்கு முயற்சி செய்வாரா? குடியரசுத் துணைத் தலைவரை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக ராமர் கோவிலை திறந்து பணிகள் முடிவு பெறாத நிலையில் கூட தேர்தலுக்காக எப்படி பயன்படுத்தினார்களோ? அதேப் போன்று சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தற்போது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் முகப்பு பகுதியை விரைவாக முடித்து திறப்பு விழாவிற்கு தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இதையும் படிங்க: ''புத்தாண்டு 2026'' - எந்த நாட்டில் தொடங்கி.. எந்த நாட்டில் முடியும் தெரியுமா?; சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

தமிழ்நாட்டையும், உத்தரபிரதேசத்தையும் எப்படி ஒப்பிட முடியும்? என, தெரியவில்லை. அரசியல் நோக்கத்திற்காக அறிவுத் துறையை பயன்படுத்தக் கூடாது. அப்படி பயன்படுத்துகின்ற வேலையை 24 மணிநேரமும் செய்து கொண்டிருப்பது ஒன்றிய அரசுதான்'' என்று சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கூறினார்.

TAGGED:

AIIMS MADURAI
TN ELECTIONS 2026
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை திறப்பு
சு வெங்கடேசன் எம்பி
S VENKATESAN MP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.