ETV Bharat / state

EXCLUSIVE: சினிமா புகழை மட்டும் வைத்து ஆட்சியை பிடித்து விட முடியுமா? தவெகவின் 'விசில் புரட்சி' குறித்து எஸ்.வி.சேகர் பேட்டி

சட்டப் பேரவை தேர்தலில் பிராமணர்களுக்கு போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு கொடுத்த தவெக தலைவர் விஜய்க்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் கூறினார்.

நடிகர் எஸ்.வி.சேகர்
நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 5, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

- By ஐயப்பமூர்த்தி

சென்னை: ‎வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல், வீடு வீடாக சென்று பிரச்சாரம் செய்யாமல் விசில் புரட்சியை தவெகவினர் நடத்தியிருப்பதாக நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் அக் கட்சியின் தலைவர் விஜய் போட்டியிட்ட சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும், அதிக வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதேபோல் தவெக பொதுச் செயலாளர் ‎புஸ்ஸி ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட பலர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து, நடிகரும், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான எஸ்.வி. சேகர் நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தியாளரிடம் பேசினார்.

அப்போது அவர், “இந்த முடிவு அதிர்ச்சியாக இருப்பதை விட, ஆச்சரியமாக உள்ளது. இந்தத் தேர்தலிலும், மாநிலம் முழுவதும் வாக்காளர்களுக்கு 2500 கோடி ரூபாய் வாக்களிப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதை தாண்டி பெரிதாக வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல், தெருத்தெருவாக வீடு வீடாக சென்று பிரச்சாரம் எதுவும் செய்யாமல் விஜய் சொன்னது போல் ஒரு பெரிய விசில் புரட்சியே நடந்துள்ளது.

ஒருவேளை இதுதான் தொடரும் என்றால், வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல் ஜனநாயக முறைப்படி வாக்களிக்க கூடிய ஒரு சூழல் வருவது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

தவெக சார்பில் 108 வேட்பாளர்கள் சட்டமன்றத்திற்குள் செல்கின்றனர். அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். எல்லாம் தெரிந்த நபர்கள் தான் செல்ல வேண்டும் என்கிற விதி எதுவும் கிடையாது. அதே போல சம்பாதிக்கும் இடம் சட்டமன்றம் என்கிற எண்ணத்துடன் வரக் கூடாது என்பது என்னுடைய கருத்து.

இந்த தேர்தலில் என்னுடைய அருமை நண்பர் மு.க.ஸ்டாலின், கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வி அடைந்துள்ளார். பல்வேறு விதமான நலத்திட்டங்களை அந்தத் தொகுதி மக்களுக்கு செய்த போதிலும் அவருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனை கடந்து நேற்று மாலை ஏழு மணி அளவில் அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வருகை தந்தார்.

ஒரு திரை பிம்பம் மட்டுமே வாக்காளர்களுக்கு வாக்களிக்க போதுமானதாக இருக்கிறதா? இது குறித்து ஆராய்ந்தால், ஆந்திராவில் என்டிஆருக்கு நடந்தது, இருந்த போதிலும் அது சிரஞ்சீவிக்கு நடக்கவில்லை. அந்த வெற்றியானது தற்போது, விஜய்க்கு நடந்துள்ளது. இதனை ஆச்சரியத்துடன் தான் பார்க்க வேண்டும்.

விஜய் இந்த சூழலை பக்குவத்துடன் அணுகி, மக்களுக்கு நல்லது செய்தால் அனைவரும் அவரை பாராட்டுவார்கள்.

தனிப் பெரும்பான்மை இல்லாத ஒரு நேரத்தில் அடுத்த கட்ட நகர்வாக தவெக, மற்ற கூட்டணியில் இருக்கக் கூடிய கட்சிகளை தன்னுடன் இணைத்து செயல்பட வழி உண்டு. இருப்பினும் கூட்டணிக்கு சம்மதிக்க கூடிய கட்சிகள் யாரும் உடனே ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு மந்திரி பதவி வேண்டும் என கேட்பார்கள், அல்லது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநரிடம் கூடுதல் அவகாசம் கேட்கலாம்.

ஆளுநர் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என ஒப்புதல் அளிக்கக் கூடும். அடுத்து என்ன நடைபெறும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: தயாரிப்பாளர் சங்க வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்: 7,000 தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் பாதிப்பு

இதில் திமுகவும், அதிமுகவும் ஒன்றிணைந்து ஆட்சி நடத்த வாய்ப்பு இருக்கிறது. இருப்பினும் அது நடக்காத ஒன்று. இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பிராமணர்களுக்கு போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு கொடுத்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என கூறினார்.

TAGGED:

TVK VIJAY
எஸ் வி சேகர்
தவெக
TN ELECTION RESULTS
S VE SHEKHER ABOUT TVK VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.