சென்னையில் முதன்முறையாக சைதாபேட்டையில் ரயத்துவாரி பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
சென்னையிலேயே முதன்முறையாக சைதாப்பேட்டையில் மட்டும் தான் பழங்குடியினர்களுக்கு ரயத்துவாரி பட்டா வழங்கப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சியான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : March 9, 2026 at 8:57 AM IST
சென்னை: சென்னையில் முதன்முறையாக ரயத்துவாரி பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை வரலாற்றில் முதன்முறையாக சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் 'கிராமநத்தம்' என்ற வகைப்பாட்டுடன் இருந்த வீடுகளுக்கு 'ரயத்துவாரி பட்டாக்கள்' வழங்கப்பட்டுள்ளன. சைதாப்பேட்டை தேரடி பகுதியில் நடைபெற்ற பட்டா வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கலந்துகொண்டு 216 பயனாளிகளுக்கு பட்டாக்களை வழங்கினார்.
விழாவில் அவர் பேசும்போது, “21 தெருக்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ரயத்துவாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சைதாப்பேட்டையின் நீண்ட கால பிரச்சினைகளுக்கு தற்போது தீர்வு காணப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் இருக்கிற 22 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் எந்த இடத்திலும் இதுவரை ரயத்துவாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்படவில்லை. கோட்டூர் ஜிப்ஸி காலனியில் நிறையப்பேர் ஒரே இடத்தில் பட்டாக்கள் இன்றி வசித்து வருகின்றனர். எனவே அந்த இடத்துக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக இருந்து வந்தது.
ஆனால், அவர்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு சொந்தமான ஒரு இடத்தில் குடியிருக்கிறார்கள். எனவே இவர்களுக்கு பட்டா தருவது சாத்தியமில்லாத ஒன்று என்பதால் தொடர்ந்து மறுக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் இன்று அவர்களுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. சென்னையிலேயே முதன்முறையாகப் பழங்குடியினருக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டிருப்பது சைதாப்பேட்டையில் மட்டும் தான் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம்.
சென்னையில் குடிசை மாற்று வாரியம் என்ற அமைப்பு இப்போது நகர்ப்புற மேம்பாட்டு வாரியமாக மாறியிருக்கிறது. 1980 போன்ற காலகட்டங்களில் இந்த வாரியத்தின் சார்பில் தலா 700 அல்லது 800 சதுர அடி நிலப்பரப்பு, அந்த பகுதியில் வசித்து வந்தவர்களுக்கு தரப்பட்டது. ஆனால் அப்போதே அந்த இடத்தோடு உலக வங்கிக்கடன் ரூ.1,500 என்ற கணக்கில் சேர்த்து அவர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. அந்தத் தொகை இப்போது பல லட்சங்களாக மாறி, அந்த குடியிருப்புகளுக்குப் பட்டா தரமுடியாத நிலை உருவாகி இருக்கிறது.
அப்பாவு நகர், ஜாபர்கான்பேட்டை, காந்திநகர், ஈக்காட்டுத்தாங்கல் போன்ற பகுதிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான வீடுகள் இருக்கின்றன. கடந்த திமுக ஆட்சியில் மேயராக இருந்த நான், அன்றைக்கு குடிசை மாற்று வாரியத்துறையின் அமைச்சராக இருந்த சுப. தங்கவேலனை அழைத்து வந்து, ஈக்காட்டுத்தாங்கல் காந்திநகர் பகுதியில் மட்டும் ஏறத்தாழ 27 தெருக்களில் இருப்பவர்களுக்கு வெற்றிகரமாக பட்டா பெற்றுத்தந்தோம்.
சைதாப்பேட்டையில் திடீர் நகர், கோதாமேடு, சலவைத்துறை, ஆற்றுமா நகர், சித்ரா நகர், கோட்டூர்புரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள் அடையாற்றில் இருபுறமும் குடிசைப்பகுதிகளாக இருந்து வருகின்றன. அடையாற்றை தூர்வாரி ஆழப்படுத்த 1500 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டம் போடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதற்காக, சைதாப்பேட்டையிலுள்ள ஒரு வீட்டைக்கூட இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி வெளியேற்றி அனுப்பக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்.
அதற்காக, சைதாப்பேட்டை தொகுதியிலேயே நாகிரெட்டித் தோட்டத்தில் 1,700 புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை அரசு இடத்தில் கட்டுவதற்கு ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டு விரைவில் வேலைகள் தொடங்கவிருக்கின்றன. மக்களுக்கான உரிமையை பெற்றுத்தரும் முயற்சியை திமுக தொடர்ந்து செய்யும். சைதாப்பேட்டை, கோட்டூர், நாகிரெட்டி தோட்டம் ஆகிய பகுதிகளில் வசிக்கும் 216 குடும்பங்களுக்கு 85 கோடி 69 லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்துக்களுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் பொதுமக்கள் தங்களுக்குரிய பட்டாவை ஆன்லைன் மூலம் இவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்" என தெரிவித்தார்.