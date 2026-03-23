எரிபொருள் தட்டுப்பாடு சமாளிக்கப்படுமா? - ஒரு லட்சம் டன் கச்சா எண்ணெயுடன் சென்னை துறைமுகத்தை வந்தடைந்த ரஷ்ய கப்பல்
Published : March 23, 2026 at 8:15 AM IST
சென்னை: ஈரான் மீதான போரால் உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், ஒரு லட்சம் டன் கச்சா எண்ணெயுடன் ரஷ்யாவில் இருந்து கப்பல் ஒன்று சென்னை துறைமுகத்தை வந்தடைந்திருக்கிறது.
இஸ்ரேல், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே 24 நாட்களாக தொடர்ந்து போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், உலகின் முக்கிய நீர்வழிப்பாதையான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது. இதனால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் ஏற்றிவந்த கப்பல்கள் கடலிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக பல்வேறு உலக நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிலும் இந்த பிரச்சினை தலைதூக்க தொடங்கியதுமே, ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதில், இந்திய கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக ஹார்முஸை கடந்துவர ஈரான் அனுமதி அளித்திருக்கிறது. மேலும், தங்கள் நாட்டுடன் நட்புறவில் இருக்கும் நாடுகளுக்கு ஹார்முஸ் வழி திறந்தே இருக்கும் எனவும் ஈரான் தெரிவித்திருக்கிறது.
இதனிடையே அமெரிக்காவை அச்சுறுத்தும் விதமாக, வளைகுடா நாடுகளிலுள்ள கச்சா எண்ணெய் வயல்கள், சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் மற்றும் LNG எரிவாயு உற்பத்தி ஆலைகள் மீது ஈரான் தாக்குதல்கள் நடத்தியதால் உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி முடங்கியிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக உயர்ந்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், 48 மணிநேரத்துக்குள் ஹார்முஸ் நீரிணையை முழுமையாக திறக்காவிட்டால் ஈரானில் உள்ள மின் நிலையங்களை அமெரிக்கா தாக்கி அழிக்கும் என டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார். அதற்கு அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தினால், அவர்களுடைய நட்புறவு நாடுகளிலுள்ள கடல்நீரை நன்னீராக்கும் நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்று ஈரானும் பதில் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: மேற்காசிய போர், எரிபொருள், உரங்கள் கையிருப்பு நிலவரம்- பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஆலோசனை
ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா
ஈரான் மீதான போருக்கு முன்னதாக, கச்சா எண்ணெய் விவகாரத்தில் இந்தியாவிற்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்துவந்தது அமெரிக்கா. ரஷ்யாவுடனான கச்சா எண்ணெய் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, வென்சுலாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்கவேண்டும், இல்லாவிட்டால் அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள்மீது வரி உயர்த்தப்படும் என்று டிரம்ப் மிரட்டல் விடுத்த நிலையில், ஒரு கட்டத்தில் அமெரிக்காவின் கட்டளைக்கு இணங்கியது இந்தியா. அதேசமயம், இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா 30 நாட்கள் விலக்களித்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலையை குறைக்கவேண்டுமென்ற இந்தியாவின் வேண்டுகோளை ரஷ்யா நிராகரித்த நிலையில், அந்நாடு நியமித்த விலைக்கே அங்கிருந்து கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்துவருகிறது இந்தியா. அதன் ஒரு பகுதியாக, ரஷ்யா நகோட்கா ஆங் துறைமுகத்திலிருந்து ஒரு லட்சம் டன் கச்சா எண்ணெயுடன் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதி புறப்பட்ட நோபிள் வாக்கர் கப்பல், நேற்று (மார்ச் 22) சென்னை துறைமுகம் வந்தடைந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து சிரியஸ் 1 என்ற மற்றொரு கப்பலும் இன்னும் சில தினங்களில் சென்னை துறைமுகம் வந்தடைய உள்ளது. மேலும், வருகிற 25, 26, 27 மற்றும் 29ஆம் தேதிகளில் கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் சென்னை துறைமுகத்தை வந்தடையவிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உலகளவில் கியாஸ் மற்றும் எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள சூழலில் தற்போது இந்தியாவில் வந்திறங்குகிற கச்சா எண்ணெயால் இங்கு சூழல் சற்று சமாளிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.