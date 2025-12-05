தமிழக அரசை கண்டித்து ஊரக வளர்ச்சித்துறை தொழிலாளர் சங்கம் 8ஆம் தேதி காத்திருப்பு போராட்டம்

தமிழக அரசை கண்டித்து ஊரக வளர்ச்சித்துறை தொழிலாளர் சங்கம் 8ஆம் தேதி காத்திருப்பு போராட்டம்
அரசாணை வெளியிடக்கோரி பல கட்ட போராட்டங்கள் நடத்தியும் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என ஊரக வளர்ச்சித்துறை தொழிலாளர் சங்கம் கூறுகிறது.
Published : December 5, 2025 at 8:13 PM IST
சென்னை: ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஊழியர்களின் 12 கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாமல் இருப்பதற்காக, தமிழ்நாடு அரசை கண்டித்து டிசம்பர் 8-ஆம் தேதி காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை தொழிலாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை தொழிலாளர் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் ராமாநிதி இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ''தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை தொழிலாளர் சங்கத்தின் சார்பாக, திண்டுக்கல்லில் 7.1.2024 அன்று பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் திரண்டு மாநாடு நடத்தினோம். மாநாட்டு முடிவுகளை, கோரிக்கை தீர்மானங்களாக அரசுக்கு அளித்தோம். தொடர்ந்து போராட்டங்கள், அதிகாரிகள் சந்திப்பு, அமைச்சர்கள், மக்கள் சந்திப்பு என அனைத்து வகையான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டோம். பயனளிக்காத பட்சத்தில் ஓராண்டுக்குப் பின் 7.1.2025 அன்று சென்னையில் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் 6.1.2025 அன்று அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளரோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் 11 அம்ச கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டன.
அதில் மாவட்ட, வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், கணினி இயக்குபவர்கள், சுகாதார ஊக்குநர்கள், மேல்நிலைத் தொட்டி இயக்குபவர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், தூய்மை காவலர்கள், பள்ளி தூய்மை பணியாளர்கள், சமூக தணிக்கையாளர்கள், மகளிர் திட்ட தொழிலாளிகள் என அனைவருக்காகவும் பேசப்பட்டது. அரசாங்கம் அவர்களின் கோரிக்கைகளை விரைவில் தீர்ப்பதாக எழுத்துப்பூர்வமான கடிதம் கொடுத்தது.
ஆனால், கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் அரசாணை வெளியிடப்படாததால், மீண்டும் 5.8.2025 ஆம் நாள் அன்று வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. துறை ஆணையர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் பேச்சு நடத்தி அனைத்துக் கோரிக்கைகளும் ஏற்கப்படும் என கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் ஏற்றுக்கொண்ட கோரிக்கைக்கு அரசாணை எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இதனால் அரசாணை வெளியிடக் கோரி மாவட்ட அளவில் பல கட்ட போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.
கோரிக்கைகள்
- கரோனா ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
- வட்டார, மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்களை நிரந்தரப்படுத்துவது தொடர்பாக அரசுக்கு முன்மொழிவு அனுப்பப்படும்.
- ஊராட்சி செயலாளர் காலிப் பணியிடத்தில் நியமனம் செய்வதற்கு பரிசீலிக்கப்படும்.
- மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், கணினி இயக்குபவர்கள், சுகாதார ஊக்குனர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும்.
- கிராம ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் மேல்நிலைத் தொட்டி இயக்குபவர்கள் சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் வழங்கப்படும்.
- சுகாதார ஊக்குநர்கள், தூய்மை காவலர்கள், பள்ளி தூய்மை பணியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு குறைந்தபட்ச கூலிச் சட்டப்படி ஊதியம் வழங்கப்படும்.
- ஊரக வளர்ச்சித் துறையில், தற்காலிகமாக பணிபுரியும் அனைவருக்கும் இ.எஸ் ஐ மூலம் மருத்துவ வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது, வருங்கால வைப்பு நிதி கொடுப்பது, குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி ஏற்படுத்தி கொடுப்பது.
- மேல்நிலைத்தொட்டி இயக்குபவர்களுக்கும், தூய்மை பணியாளர்களுக்கும், சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு நிகரான சலுகைகள் வழங்குவது.
- பணிக்கொடை பட்டுவாடாச் சட்டப்படி மேல்நிலைத்தொட்டி இயக்குபவருக்கும், தூய்மை பணியாளருக்கும், பணிக்கொடை ஓய்வூதியம் வழங்குவது.
- காலியாக உள்ள மேல்நிலைத் தொட்டி இயக்குபவர், தூய்மை பணியாளர் இடத்தை தற்போது பணிபுரிபவர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு நிரப்புவது.
- மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் காலிப்பணியிடத்தில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளரை நியமிப்பது, வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் காலிப்பணியிடத்தில் சுகாதார ஊக்குநரை நியமிப்பது.
- பள்ளி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஊக்கத் தொகையை உயர்த்தி வழங்குவது ஆகிய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு துறை ஆணையர் கடிதம் கொடுத்துள்ளார். ஆனால் இன்று வரை ஒரு அரசாணை கூட வழங்கவில்லை.
எனவே, அரசு ஏற்றுக்கொண்ட கோரிக்கைகளுக்கு அரசாணை வெளியிடக் கோரி 8.12.2025 ஆம் நாள் அன்று முதல் சென்னை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை இயக்ககம், பனகல் மாளிகை அருகில் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தும்.'' என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.