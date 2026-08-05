தமிழக பட்ஜெட் 2026-27: கிராமப்புற ஏழை எளியோருக்காக ‘வெற்றி வீடு திட்டம்’ அறிவிப்பு
கிராமப்புற வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் 150 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் அரசின் கொள்கையை நிறைவேற்றும் நோக்கில் ‘வெற்றி 150’ என்ற திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
Published : August 5, 2026 at 5:41 PM IST
சென்னை: ஊரக வளர்ச்சிக்காக, வெற்றி வீடு திட்டம், தமிழ்நாடு கிராமப்புற அதிகாரமளித்தல், மாற்றம் மற்றும் மறுமலர்ச்சி முன்னெடுப்பு திட்டம், கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டம், வெற்றி 150 போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
தவெக கூட்டணி அரசின் முதலாவது பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் 2 மணி நேரம் 30 நிமிடங்கள் தாக்கல் செய்த நிதி நிலை அறிக்கையில் பெண்கள், முதியோர், குழந்தைகள் என அனைத்து தரப்பினருக்குமான வளர்ச்சி திட்டங்கள் பல இடம் பெற்றிருக்கின்றன.
நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டில் ஊரக வளர்ச்சிக்காக தொலைநோக்கு பார்வையுடன் பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. குறிப்பாக, இந்த துறை வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்காக பெரிய அளவிலான பட்ஜெட் ஒதுக்க திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது.
வெற்றி வீடு திட்டம்
கிராமப்புறங்களில் வாழ்கிற வீடற்ற ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு நிலையான வீட்டு வசதியை உறுதி செய்ய, ‘வெற்றி வீடு திட்டம்’ அரசால் அறிமுகப்படுத்தபடவுள்ளது. கூரை வீடுகளில் வசிப்போர் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டுவதற்காக வீடு ஒன்றிற்கான அலகுத் தொகையை ரூ. 3.10 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 5 லட்சமாக உயர்த்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின்படி, முதல் ஆண்டிலேயே ரூ.3,500 கோடி மதிப்பீட்டில் 70 ஆயிரம் வீடுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்.
‘தமிழ்நாடு கிராமப்புற அதிகாரமளித்தல், மாற்றம் மற்றும் மறுமலர்ச்சி முன்னெடுப்பு’ (TN-VETRI) திட்டமானது ஆண்டுதோறும் ரூ. 6000 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் செயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்தின்கீழ், குடிநீர் வழங்கல், திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் சுகாதாரம், கிராமப்புற இணைப்பு சாலைகளுக்கான துணைத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
நகர்ப்புறத்தை சுற்றியுள்ள கிராமங்களின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த, தமிழ்நாடு வெற்றித் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1000 கோடி ஒதுக்கீட்டில் தனி துணைத்திட்டமும், மலைப்பகுதி ஊராட்சிகளின் மேம்பாட்டிற்காக ஆண்டுதோறும் ரூ. 100 கோடி ஒதுக்கீட்டில் ஒரு தனி துணைத்திட்டமும் செயல்படுத்தப்படும்.
இந்த திட்டமானது பிற துறைகளின் தேவை மற்றும் வளங்களையும் அரசின் திட்டங்களையும் ஒருங்கிணைக்கும். இதனை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை அமைச்சரின் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழு உறுதி செய்யும்.
கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு
தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் - கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டமானது மாநிலத்தின் நிதி நிலைக்கு பெரும் சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் 40 சதவீத பங்கீட்டை ஏற்று, மாநில அரசின் இதுவரை இல்லாத அளவிலான ரூ. 5,057 கோடி பங்களிப்புடன் மொத்தம் ரூ.12,642 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் இத்திட்டமானது செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் 150 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் அரசின் கொள்கையை நிறைவேற்றும் நோக்கில் ‘வெற்றி 150’ என்ற திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் கீழ், 125 நாட்கள் வேலை நிறைவு செய்துள்ள நலிவுற்ற மற்றும் ஏழை, எளிய குடும்பங்களுக்கு கூடுதலாக 25 நாட்கள் வேலை வாய்ப்பை அரசு வழங்கும்.
இதன் மூலம் அந்த குடும்பங்களுக்கு மொத்தம் 150 நாட்கள் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த திருத்த வரவு-செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் அரசு ரூ. 100 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யவுள்ளது.