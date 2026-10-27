"10,000 பெண்களுக்கு விலையில்லா கறவை மாடுகள்"- அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு
"ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் குறைந்தபட்சம் நாளொன்றுக்கு 8 லிட்டர் பால் கறக்கும் திறனுள்ள ஒரு ஆரோக்கியமான, அதிக பால் தரும் கலப்பினக் கறவை மாடு வழங்கப்படும்" என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 4:33 PM IST
சென்னை: ஊரகப் பகுதிகளில் வாழும் தகுதி வாய்ந்த 10,000 பெண்களுக்கு விலையில்லா கறவை மாடுகள் வழங்குவதற்காக ரூபாய் 57 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் 2026- 2027- ஆம் நிதியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து பேசிய நிதித்துறை அமைச்சர் மரியவில்சன், "ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஊரகப் பகுதிகளில் வாழும் தகுதி வாய்ந்த 10,000 பெண்களுக்கு கறவை மாடுகள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் பால் உற்பத்தி அதிகரிப்பு, ஊரகப் பகுதிகளில் வாழும் பெண்களின் வாழ்வாதாரம் உறுதிச் செய்யப்படும்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், 10,000 பெண்களுக்கு விலையில்லா கறவை மாடுகள் வழங்குவதற்காக ரூபாய் 57 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது தொடர்பான தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவில், "நிதி, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர், 2026-27- ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியிலும். பால் கொள்முதல் செய்வதிலும், தேசிய அளவில் முன்னிலையில் உள்ளது. பால் உற்பத்தியினை மேலும் அதிகரிக்கவும், ஊரகப் பகுதிகளில் வாழும் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தினை உறுதிசெய்திடவும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10,000 தகுதி வாய்ந்த பெண்களுக்கு கறவை மாடுகள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்" என்று அறிவித்திருந்தார்.
அந்த அறிவிப்பினைச் செயல்படுத்திடும் வகையில், ஊரகப் பகுதிகளில் வாழும் தகுதி வாய்ந்த 10,000 பெண்களுக்கு விலையில்லாமல் கறவை மாடுகள் வழங்குவதற்காக 2026- 2027- ஆம் நிதியாண்டிற்கு 57 கோடி ரூபாய்க்கான நிர்வாக மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து தமிழ்நாடு அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
ஊரகப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு விலையில்லாக் கறவை மாடுகளை வழங்கும் இத்திட்டமானது, சிறப்பான உற்பத்தித் திறன் கொண்ட பால் சொத்துகளை உருவாக்குவதன் மூலம் ஊரகப் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், வருமானத்தையும் மேம்படுத்துதல், மாநிலத்தில் பால் உற்பத்தியை அதிகரித்தல், பால் கூட்டுறவு நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துதல், அறிவியல்பூர்வமான பால் பண்ணை முறைகளை ஊக்குவித்தல். குடும்ப ஊட்டச்சத்துப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நிலையான வருமானம் ஈட்டும் நடவடிக்கைகள் மூலம் பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றை நோக்கங்களாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் குறைந்தபட்சம் நாளொன்றுக்கு 8 லிட்டர் பால் கறக்கும் திறனுள்ள ஒரு ஆரோக்கியமான, அதிக பால் தரும் கலப்பினக் கறவை மாடு வழங்கப்படும். இதன் மூலம் பயனாளி குடும்பத்திற்கு வழக்கமான வருமான ஆதாரம் உறுதி செய்வதுடன், முறையான கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் அறிவியல் மேலாண்மை ஆகியவற்றின் மூலம் ஐந்தாண்டு காலத்தில் ஒவ்வொரு மாடும் மூன்று முதல் நான்கு கன்றுகளை ஈனும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், இது நீண்ட காலச் சொத்து உருவாக்கம் மற்றும் நிலையான பொருளாதார நன்மைகளுக்கும் வழிவகுக்கும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.