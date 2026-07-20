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சட்டத்தின் ஆட்சியா சாத்தானின் ஆட்சியா? - திமுக எம்எல்ஏ கைதுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்

அரசியல் விமர்சனங்களுக்கு மட்டும் அலறித் துடித்து கைது செய்வது ஏன்? என தவெக அரசுக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 12:51 PM IST

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சென்னை: விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது நடவடிக்கைக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது சட்டத்தின் ஆட்சியா, சாத்தானின் ஆட்சியா? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 18 ஆம் தேதி அன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளத்தில் நடந்த திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாகவும், மிரட்டும் வகையிலும் பேசியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவர் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர், திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை இன்று (ஜூலை 20) காலையில் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி. உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், திமுக எம்எல்ஏ கைது செய்யப்பட்டதற்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஜனநாயகப் பண்புகள் அறவே இன்றிச் செயல்படும் தவெக ஆட்சியில், விளாத்திக்குளம் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதற்குக் கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

ஆட்சியில் நடைபெறும் தவறுகளையும், அவலங்களையும் சுட்டிக் காட்டும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், இணைய ஆதரவாளர்கள் என அனைவரையும் தொடர்ந்து வேட்டையாடி வருகிறது Take Diversion Model தவெக அரசு "அவதூறு வழக்குகளில் கூட எதற்குத் தொடர்பில்லாத குற்றப்பிரிவுகளைச் சேர்க்கிறீர்கள்?" என நீதிமன்றத்திடம் சமீபத்தில்தானே குட்டு வாங்கினீர்கள்?

கைது செய்யப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர், தனது வழக்கறிஞர் மற்றும் ஆதரவாளர்களைச் சந்திக்கக் கூட மறுக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கான மருந்துகளை வழங்கச் சென்றவர்களும் தடுக்கப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவரின் அடிப்படைச் சட்ட உரிமைகளும் மனித உரிமைகளும்கூட மறுக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது சட்டத்தின் ஆட்சியா, சாத்தானின் ஆட்சியா?

மைதானத்தில் மாத்திரை அரைத்த அமைச்சர் மீதும், சொந்தக் கட்சி பெண் உறுப்பினரின் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்குமே நடவடிக்கை எடுக்க தவறிய தவெக அரசு, அரசியல் விமர்சனங்களுக்கு மட்டும் அலறித் துடித்துக் கைது செய்வது ஏன்?

ஆட்சியாளர்களின் சட்டத்துக்குப் புறம்பான உத்தரவுகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி அவர்களின் மனதைக் குளிர்விப்பது காவல்துறையினரின் பணி அல்ல! சட்டப்படியும் மனசாட்சிப்படியும் செயல்படுங்கள். இல்லாவிட்டால் there will be consequences" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன்
திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின்
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