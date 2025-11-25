தமிழக ரயில்வே கோட்டங்களில் காலியாக உள்ள ரயில் ஓட்டுநர் பணியிடங்கள் எவ்வளவு? - ஆர்டிஐயில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!
ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கூடுதல் ரயில் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு 702 ரயில் ஓட்டுநர் (லோகோ பைலட்) காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு ரயில்வே துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
Published : November 25, 2025 at 10:33 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 702 ரயில் ஓட்டுநர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது என்ற ஆர்டிஐ தகவல் ரயில் பயணிகளுக்கு பெறும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சொகுசு பேருந்து, கார், விமானம் என்று போக்குவரத்து சேவை இன்று வளர்ச்சி பெற்றிருந்தாலும், பொதுப் போக்குவரத்துக்கு ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்களின் முதல் தேர்வாக ரயில் தான் உள்ளது. பண்டிகை நாட்கள், வார இறுதி நாட்கள் மட்டுமின்றி, வார நாட்களிலும் பெரும்பாலான ரயில்களில் கூட்டம் நிரம்பி வழிவதே ரயில் போக்குவரத்தின் தேவையை நமக்கு உணர்த்தும். ஆனால், பொதுப் போக்குவரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ரயில்களுக்கான ஓட்டுநர் பணியிடங்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு ரயில்வே கோட்டங்களில் மட்டும் 702 இடங்கள் காலியாக உள்ளன என்ற அதிர்ச்சி தகவல் தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
சென்னை சிட்லபாக்கத்தைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலரான தயானந்த் கிருஷ்ணன் சென்னை, திருச்சி, மதுரை, சேலம் ஆகிய நான்கு ரயில்வே கோட்டங்களில் உள்ள ரயில் ஓட்டுநர்கள் காலிப்பணியிடங்கள் குறித்து பல்வேறு கேள்விகளை தகவலறியும் உரிமை சட்டத்தின்கீழ் (RTI) எழுப்பி இருந்தார்.
இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட கோட்ட அதிகாரிகள் அளித்துள்ள பதிலில், 'சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் மொத்தம் அனுமதிக்கப்பட்ட 2047 ரயில் ஓட்டுநர் பணியிடங்களில் 1,586 நடப்பு பணியிடங்களும், 461 காலிப் பணியிடங்களாக உள்ளன என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
இதேபோன்று, 'திருச்சி கோட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட 447 பணியிடங்களில் 75 பணியிடங்கள் காலி உள்ளன என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவே மதுரை கோட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட 491 ரயில் ஓட்டுநர் பணியிடங்களில் 80 காலிப் பணியிடங்களும், சேலம் கோட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட 642 பணியிடங்களில் 86 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன' என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் உள்ள 4 ரயில்வே கோட்டங்களில் மொத்தம் 3,627 லோகோ பைலட்டுகள்(ரயில்வே ஓட்டுநர்கள்) பணியாற்ற வேண்டிய இடத்தில் 2,925 பேர் மட்டுமே பணியாற்றுகிறார்கள். அதாவது 702 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டியுள்ளன.
இதனால் கூடுதல் ரயில்களை இயக்குவதில் சிக்கலும், ஏற்கனவே உள்ள ரயில் ஓட்டுநர்கள் மனஅழுத்தத்துடன் பணிபுரிய வேண்டும் நிலை தொடர்வதாக தெரிவித்துள்ள ரயில் பயணிகள் சங்கம், ரயில் ஓட்டுநர் காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கத் தலைவர் பாண்டியராஜா கூறுகையில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் ரயில் ஓட்டுநர்கள் பற்றாக்குறை என்ற தகவல் மிகவும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ரயில் ஓட்டுநர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக கடும் மனஅழுத்தத்தில் உள்ள ரயில் ஓட்டுநர்கள் அதிக பணிச்சுமைக்கு ஆளாகின்றனர். இது ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பில் நேரடி தொடர்புடையது.
மேலும் மதுரை, தென்காசி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களுக்கு ரயில்களின் தேவை மிக அதிகமாக உள்ளது. ரயில் ஓட்டுநர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக கூடுதல் சிறப்பு ரயில்களை இயக்குவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கூடுதல் ரயில் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள 702 ரயில் ஓட்டுநர்கள் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு ரயில்வே துறை துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.