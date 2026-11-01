போக்சோவில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ரூ.110.64 கோடி இழப்பீடு - மாவட்டவாரியாக வெளியான விவரம்
இடைக்கால இழப்பீட்டில் நாமக்கல் மாவட்டம் ரூ.3.21 கோடியுடன் முதலிடத்திலும், இறுதி இழப்பீட்டில் கடலூர் மாவட்டம் ரூ.5.19 கோடியுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 1:06 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: தமிழகத்தில் போக்சோ (POCSO) சட்டத்தின்கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட பாலியல் குற்ற வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு, 2021 மே மாதம் முதல் 2026 ஜூலை வரை இடைக்கால மற்றும் இறுதி இழப்பீடாக மொத்தம் ரூ.110.64 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவலில் தெரியவந்துள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பிரபாகர் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் கேட்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையிடம் பெறப்பட்ட விபரங்களின்படி, 37 மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை வடக்கு, தெற்கு எனப் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் அடிப்படையில் இழப்பீடு விவரங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
ரூ.35.70 கோடி இடைக்கால இழப்பீடு
2021 மே 7 முதல் 2026 ஜூலை 7 வரையிலான காலகட்டத்தில், போக்சோ வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்ட 5,359 குழந்தைகளுக்கு இடைக்கால இழப்பீடாக மொத்தம் ரூ.35 கோடியே 70 லட்சத்து 57 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் இடைக்கால இழப்பீடு வழங்க வேண்டிய வழக்குகள் எதுவும் நிலுவையில் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட வாரியாகப் பார்க்கும்போது, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ.3 கோடியே 21 லட்சத்து 85 ஆயிரம் இடைக்கால இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு 276 குழந்தைகள் இழப்பீடு பெற்றுள்ளனர். அதேபோல், மதுரை மாவட்டத்தில் 52 குழந்தைகளுக்கு ரூ.30 லட்சத்து 35 ஆயிரம் இடைக்கால இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பிற மாவட்டங்களில் வழங்கப்பட்ட இடைக்கால இழப்பீடுகளில், கோயம்புத்தூரில் ரூ.1.78 கோடி, காஞ்சிபுரத்தில் ரூ.1.58 கோடி, திண்டுக்கல்லில் ரூ.1.40 கோடி, மயிலாடுதுறையில் ரூ.1.38 கோடி, சேலத்தில் ரூ.1.27 கோடி, செங்கல்பட்டில் ரூ.1.42 கோடி, சென்னையில் தெற்கு பகுதியில் ரூ.2.32 கோடி, வடக்கு பகுதியில் ரூ.1.44 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பூரில் ரூ.2.30 கோடியும், திருவள்ளூரில் ரூ.2.12 கோடியும், விருதுநகரில் ரூ.2.07 கோடியும் இடைக்கால இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ரூ.74.93 கோடி இறுதி இழப்பீடு
இடைக்கால இழப்பீட்டைத் தொடர்ந்து, போக்சோ வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட இறுதி இழப்பீட்டு விவரங்களும் ஆர்டிஐ பதிலில் இடம்பெற்றுள்ளன. அதன்படி, 2021 மே 7 முதல் 2026 ஜூலை 7 வரையிலான காலகட்டத்தில் 2,592 குழந்தைகளுக்கு இறுதி இழப்பீடாக மொத்தம் ரூ.74 கோடியே 93 லட்சத்து 48 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இறுதி இழப்பீடு வழங்க வேண்டிய வழக்குகளில் ஒரே ஒரு வழக்கு மட்டுமே நிலுவையில் இருப்பதாகவும், அந்த வழக்கில் வழங்கப்பட வேண்டிய இழப்பீட்டுத் தொகை ரூ.6 லட்சம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட வாரியாக பார்க்கும்போது, கடலூர் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ.5 கோடியே 19 லட்சத்து 85 ஆயிரம் இறுதி இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு 133 குழந்தைகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அடுத்தபடியாக திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ரூ.4 கோடியே 4 லட்சத்து 95 ஆயிரம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ரூ.4 கோடியே 30 லட்சத்து 20 ஆயிரம், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ரூ.3 கோடியே 66 லட்சத்து 25 ஆயிரம், மதுரை மாவட்டத்தில் ரூ.2 கோடியே 47 லட்சத்து 30 ஆயிரம் இறுதி இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மதுரை மாவட்டத்தில் 94 குழந்தைகளுக்கு இறுதி இழப்பீடாக இந்த தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு வழக்கில் ரூ.6 லட்சம் இறுதி இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டிய நிலையில், நிலுவையில் இருப்பதாக ஆவணம் குறிப்பிடுகிறது.
மேலும், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ரூ.2 கோடியே 55 லட்சத்து 20 ஆயிரம், திருப்பூரில் ரூ.2 கோடியே 30 லட்சத்து 45 ஆயிரம், விருதுநகரில் ரூ.3 கோடியே 58 லட்சத்து 35 ஆயிரம், திருவள்ளூரில் ரூ.2 கோடியே 12 லட்சத்து 70 ஆயிரம் இறுதி இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இழப்பீட்டில் முதலிடம் பிடித்த மாவட்டம்
இடைக்கால இழப்பீட்டில் நாமக்கல் மாவட்டம் ரூ.3.21 கோடியுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. இறுதி இழப்பீட்டில் கடலூர் மாவட்டம் ரூ.5.19 கோடியுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. மதுரை மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில், இடைக்கால இழப்பீடாக ரூ.30.35 லட்சமும், இறுதி இழப்பீடாக ரூ.2.47 கோடியும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இடைக்கால இழப்பீடு மற்றும் இறுதி இழப்பீடு என இரண்டு வகைகளிலும் சேர்த்து தமிழக அளவில் ரூ.110 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பது இந்த ஆர்டிஐ தகவல் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
அனைத்து மாவட்டங்களிலும் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம்
இதுகுறித்து வழக்கறிஞர் பிரபாகரை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்காக செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “தமிழகத்தில் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் இல்லாத மாவட்டங்களில் உடனடியாக அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுபோன்ற வழக்குகளில் சட்டம் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு விரைவான விசாரணை மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உடனடி நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.
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இழப்பீட்டு தொகையை தாண்டி கவனிக்க வேண்டியவை
போக்சோ வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது அவர்களின் மறுவாழ்வு மற்றும் எதிர்கால நலனை உறுதிப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த நிலையில், இழப்பீடு வழங்கும் நடைமுறைகள், பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உளவியல் ஆலோசனை, மருத்துவ உதவி, கல்வி மற்றும் மறுவாழ்வு வசதிகள் முறையாகக் கிடைக்கின்றனவா? என்பதும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
குறிப்பாக, இறுதி இழப்பீடு வழங்குவதற்கான நடைமுறைகளில் நிலுவைகள் ஏற்படாமல் இருப்பதையும், பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உரிய காலத்தில் நிவாரணம் கிடைப்பதையும் அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறை வழங்கியுள்ள இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள், தமிழகத்தில் போக்சோ வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான இழப்பீட்டுத் திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை மதிப்பிடுவதற்கான குறிப்பிடத் தகுந்த ஆவணமாக அமைந்துள்ளது.