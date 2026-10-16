தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி - காவல் துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
அக்.25, நவ.01 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டில் 128 இடங்களில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பேரணி நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 16, 2026 at 5:16 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பேரணிக்கு அனுமதி வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பேரணி நடத்த ஆர்எஸ்எஸ் திட்டமிட்டிருந்தது. தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பேரணிக்கு காவல்துறை அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதையடுத்து, இந்த அமைப்பின் மாநில செயலாளர் ஜெகதீசன், பேரணிக்கு அனுமதிக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்த்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று (அக்.16) மீண்டும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு வழக்கறிஞர், "பள்ளிவாசல் வழியாக பேரணி நடந்த அனுமதி வழங்கினால் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும்" என்று வாதிட்டார்.
அதைத் தரப்பு வாதங்களையும் பதிவுச் செய்து கொண்ட நீதிபதி, "வரும் அக்.25 மற்றும் நவ.01 ஆகிய தேதிகளில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பேரணிக்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்க வேண்டும். எங்கு பேரணி நடைபெறுகிறது?, எத்தனை பேர் பேரணியில் கலந்து கொள்வார்கள்? என்பன போன்ற விவரங்களை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மீண்டும் நீதிமன்றத்திற்கு வராத வகையில் காவல்துறையினர் அனுமதியை வழங்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.
அத்துடன், உயர்நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்; பேரணிக்கான நேரம், வழித்தடங்கள் மற்றும் இடங்களை வரும் அக்.19- ஆம் தேதிக்குள் இறுதிச் செய்யவும் காவல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் 128 இடங்களில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பேரணி நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.