ஆர்எஸ்எஸ் பற்றி பரவி வரும் வதந்திகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் - மோகன் பாகவத் வலியுறுத்தல்
"கடலை வெளியே இருந்து பார்த்தால், அதற்குள் இருக்கும் விஷயங்கள் எப்படி நமக்கு புரியாதோ, அது போலவே ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை வெளியே இருந்து பார்த்தால் ஒன்றுமே புரியாது" என மோகன் பாகவத் கூறினார்.
Published : December 11, 2025 at 3:02 PM IST
திருச்சி: ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் பற்றிய தெளிவான புரிதல் இல்லாமல் பல வதந்திகள் சமுதாயத்தில் பரவி வருவதாகவும், அதனை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் எனவும் அதன் தலைவர் மோகன் பாகவத் கூறினார்.
ஆர்எஸ்எஸ் நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி, திருச்சியில் நேற்று சிறப்பு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத், நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த கல்வியாளர்கள், தொழிலதிபர்கள் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து பேசினார்.
தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியில் மோகன் பாகவத் பேசுகையில், "ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டு தற்போது 100 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டன. தொடங்கி நூறாண்டுகள் ஆன போதிலும், கடந்த 10 முதல் 15 வருடங்களாகவே ஆர்எஸ்எஸ் உலகளவில் பேசுப்பொருளாக மாறியுள்ளது.
தற்போது ஆர்எஸ்எஸ் பற்றி விவாதங்கள் நடைபெற்றாலும், அவற்றில் நமது இயக்கம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்கள் இடம் பெறுவதில்லை. இது சற்று வேதனைக்குரிய விஷயம்தான்.
குறிப்பாக, ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை போல, உலகளவில் வேறு எந்த இயக்கமும் கிடையாது. கடந்த 1,000 ஆண்டுகளாக இதுபோன்ற ஒரு சங்கத்தை யாருமே பார்த்ததில்லை. வெளியே இருந்து பார்த்தால் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியாது.
வானத்தையோ, கடலையோ வெளியே இருந்து வெறுமெனே பார்த்தால், அவற்றுக்குள் இருக்கும் விஷயங்கள் எப்படி நமக்கு புரியாதோ, அது போலவே நமது இயக்கத்தை வெளியே இருந்து பார்த்தால் ஒன்றுமே புரியாது.
அதுமட்டுமல்ல, விஷ்வ இந்து பரிஷத் வழியாகவோ, பாஜக வழியாகவோ ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை பார்த்தால் கூட யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இயக்கத்தின் உள்ளே வந்து பார்த்தால் தான், அதாவது சாகா கூட்டங்கள், கரசேவகரர்கள், அவர்களுடைய குடும்பங்கள் ஆகியவற்றை நேரில் பார்த்தால் தான் ஆர்எஸ்எஸ் பற்றிய தெளிவான புரிதல் கிடைக்கும்.
ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் என்பது ஒரு தனியான அமைப்பு கிடையாது. ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் ஓரணியில் ஒன்று திரட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்காகவும்தான் நமது இயக்கம் இருக்கிறது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் குறித்தும், அது அனைத்து மக்களுக்காகவும் செயல்படுகிறது என்பதையும் அனைவரிடமும் எடுத்துரைக்க வேண்டும். குறிப்பாக, இயக்கத்தில் இருக்கக் கூடிய முக்கிய நபர்கள், நாடு முழுவதும் சென்று தகுதியானவர்களை கண்டறிந்து அவர்களிடம் நமது இயக்கத்தை பற்றி அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களையும், முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
கடந்த காலங்களில் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்திற்கு இந்த அளவுக்கு அங்கீகாரம் இருந்ததில்லை. ஆனால், தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழலில், இயக்கத்திற்கு மிகப் பெரிய அங்கீகாரம் உள்ளது. அதே சமயத்தில், நம் இயக்கம் பற்றிய தவறான புரிதல் காரணமாக சில சில வதந்திகள் தொடர்ந்து பரப்பப்பட்டு வருகின்றன.
ஆர்எஸ்எஸ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்துக்கோ அல்லது மதத்துக்கோ எதிராக உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் அல்ல. குறிப்பாக, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரானது கிடையாது என்பதை அனைத்து தரப்பு மக்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்துக்களின் பாதுகாப்புக்காகவும், அவர்களின் முன்னேற்றத்துக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது தான் ஆர்எஸ்எஸ்.
அதே சமயத்தில், இந்துக்களுக்கான சங்கம் என்பதாலேயே முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் எதிரானது என்ற அர்த்தம் கிடையாது. இந்து சமுதாயம் என்று நாம் சொல்வது வழிபாட்டு முறையை வைத்து அல்ல; வாழ்வியல் முறையை வைத்து தான்.
எனவே, ஆர்எஸ்எஸ் பற்றி பரவி வரும் தவறான தகவல்களையும், வதந்திகளையும் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்" என மோகன் பாகவத் பேசினார்.