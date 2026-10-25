சென்னையில் நடைபெற்ற ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி; தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பங்கேற்பு
காங்கிரஸ் குடும்பத்தில் வளர்ந்து இருந்தாலும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் சேவையை அறிந்துள்ளதாக தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
Published : October 25, 2026 at 9:47 PM IST
சென்னை: சென்னையில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் 101-வது ஆண்டையொட்டி நடைபெற்ற அணிவகுப்பு பேரணியில் சீருடையுடன் 500-க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
ஆர்எஸ்எஸ் 101வது ஆண்டையொட்டி, ராஷ்டிரிய ஸ்வயம்சேவக சங்கம் மாம்பலம் பாக் (RSS) சார்பாக சென்னை எழும்பூரில் உள்ள லாங்ஸ் கார்டன் சாலை சந்திப்பில் ஆரம்பித்து தெற்கு கூவம் சாலை வழியாக ராஜரத்தினம் விளையாட்டு மைதானம் அருகே வரை அணிவகுப்பு பேரணி நடைபெற்றது.
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சதீஷ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற பேரணியில், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கலந்து கொண்டு ஆரத்தி எடுத்து மலர் தூவி ஆர்எஸ்எஸ் கொடியை வணங்கினார். மேலும், இந்த பேரணியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இதனையடுத்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், “ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு பேரணி நடத்துவதற்கு கடந்த ஆட்சியிலும், இந்த ஆட்சியிலும் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனால், நாங்கள் நீதிமன்றம் சென்று அதற்குரிய அனுமதியை பெற்றுள்ளோம்.
காங்கிரஸ் குடும்பத்தில் வளர்ந்து இருந்தாலும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் சேவையை நான் அறிந்துள்ளேன். தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் படிக்கும்பொழுது ஒருவருக்கு ரத்தம் தேவை என்பதை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பிடம் தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்தேன்.
|இதையும் படிங்க: வாக்குரிமை உள்ளவர்கள், இல்லாதவர்கள் என இரு பிரிவினரை பிரதமர் மோடி உருவாக்குகிறார் - தெலங்கானா எம்.பி. மல்லு ரவி
அவர்கள் வந்து அன்று ரத்தம் கொடுத்தவர் இன்றும் நலமுடன் உள்ளார். இவர்கள் எந்தவித பிரச்சனையும் இன்றி அமைதியாக முறையை பேரணியை நடத்துகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் சில அரசியல் கட்சியினர் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பிற்கு எதிராக பேசி வருகின்றனர். மேலும், தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருள்கள் நடமாட்டம், கொலை, கொள்ளைகள் நடைபெற்று வருகின்றன” எனத் தெரிவித்தார்.
இதன் பின்னர், தென்பாரத செயற்குழு உறுப்பினர் ஆனந்த ரகுநாதன் பேசுகையில், “ஜென்மம் ஜென்மமாக புண்ணியம் செய்தால் மட்டுமே மனிதனாக பிறக்க முடியும். காலம் காலமாக ஒரே சிந்தனையில் 5,000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சமூகம் இது. இந்து எழுந்தால் பாரதம் எழும். விஜயதசமி நாளில் 101-வது பேரணி நடைபெற்றது. விஜயலட்சுமி நாளில் தொடங்கிய அனைத்து காரியமும் வெற்றியில் முடியும்” எனத் தெரிவித்தார்.