டாஸ்மாக் பணம் ரூ.1.5 கோடி கொள்ளை - காருடன் கடத்தி சென்ற மர்ம கும்பலுக்கு போலீஸ் வலை
மதுபான கடை வசூல் பணத்தை திருடி சென்றவர்களை பிடிக்க 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 5:54 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ஒரகடம் அருகே டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் வசூலான ரூ.1.5 கோடி பணத்தை, மர்ம கும்பல் காருடன் திருடி சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர், சென்னை புறநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் தினசரி விற்பனையாகும் பணத்தை வங்கி ஏஜெண்டுகள் மூலம் வசூல் செய்வது வழக்கம். அதன்படி நேற்று (நவ.10) இரவு, வங்கி காசாளர் தாஸ் மற்றும் ஓட்டுநர் அபீப் வெள்ளை நிற ஸ்விஃப்ட் காரில் 22 கடைகளில் வசூல் செய்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, 23-வது கடையான ஒரகடம் மதுபான கடையில் வசூல் செய்வதற்காக சென்றுள்ளனர். ஒரகடம் கடையில் தாஸ் பணத்தை வாங்குவதற்காக கடைக்குள் சென்ற நிலையில், ஓட்டுநர் மட்டும் காரில் இருந்துள்ளார்.
அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வேகமாக வந்தவர்கள், கார் மீது மோதியுள்ளனர். இதனால் ஓட்டுநர் சாவியைக் காரிலேயே விட்டுவிட்டு அந்த இருசக்கர வாகனத்தைத் துரத்திச் சென்றார். அப்போது, அங்கு காத்திருந்த ஒருவர் பணப்பெட்டியுடன் காரை கடத்திச் சென்றுள்ளார்.
பின்னர் படப்பை அருகே காரணிதாங்கலில் காரை சாலையோரம் நிறுத்திவிட்டு, அதிலிருந்த ரூ.1.5 கோடி பணத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு தப்பி ஓடியுள்ளார்.
இதுகுறித்து, ஒரகடம் காவல் நிலையத்தில் தாஸ் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், குற்ற எண் 407/2026 BNS பிரிவு 303(2)-ன் கீழ் திருட்டு வழக்கு (கவனத்தைத் திசைதிருப்பி) பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், கைவிடப்பட்ட காரை மீட்டு ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து, கொள்ளையர்களை பிடிக்க 3 தனிப்படைகள் அமைத்துள்ளனர்.
அதன்படி, தனிப்படை போலீசார், சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தின் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.