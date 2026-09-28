வாரிசு சான்றிதழ் வழங்க ரூ.8,000 லஞ்சம்: கிராம நிர்வாக அலுவலர், உதவியாளர் கைது
கிராம நிர்வாக அலுவலர் அரவிந்த், சங்கரிடம் 10,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். பின்னர், பேரம் பேசி 8,000 ரூபாய் கொடுத்தால் வாரிசு சான்றிதழ் தருவதாக அரவிந்த் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.
Published : September 28, 2026 at 7:57 PM IST
சென்னை: ஆவடி அருகே வாரிசு சான்றிதழ் வழங்க 8,000 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் உதவியாளரை திருவள்ளூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னையை அடுத்த ஆவடி காமராஜர் நகர், இரண்டாவது தெருவை சேர்ந்தவர் சங்கர் (32), இவர் தனியார் நிறுவனத்தின் பணியாற்றி வருகிறார். இவருடைய தந்தை முனுசாமி, தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். முனுசாமி கடந்த மாதம் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார்.
இந்த நிலையில், சங்கரின் தாயார் வனம்மாள் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்காக, வாரிசு சான்றிதழ் கேட்டு ஆவடி கோவில்பதாகை கம்மாளர் தெருவில் உள்ள கோவில்பதாகை - 2, கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் கடந்த 23 ஆம் தேதி விண்ணப்பித்தார்.
அந்த அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அரவிந்த், சங்கரிடம் வாரிசு சான்று வழங்குவதற்கு 10,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். பின், பேரம் பேசி 8,000 ரூபாய் கொடுத்தால் வாரிசு சான்றிதழ் தருவதாக அரவிந்த் கூறியுள்ளார்.
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இதையடுத்து, லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத சங்கர், இது குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு புகார் அளித்தார். அவர்கள் ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை சங்கரிடம் கொடுத்து அனுப்பி உள்ளனர்.
அதன்படி, கிராம நிர்வாக அலுவலர் அரவிந்த் அறிவுறுத்தலின்படி, 8,000 ரூபாய் லஞ்ச பணத்தை கிராம உதவியாளர் ரவியிடம் சங்கர் கொடுத்தார். அந்த பணத்தை ரவி வாங்கும் போது அங்கு மறைந்திருந்த திருவள்ளூர் மாவட்ட டி.எஸ்.பி. ஜெயக்குமார் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் மாலா தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்தனர்.
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இதனையடுத்து, கிராம நிர்வாக அலுவலர் அரவிந்த், உதவியாளர் ரவி இருவரையும் அவர்கள் கைது செய்தனர். கிராம நிர்வாக அலுவலர் அரவிந்த் கடந்த ஒரு மாதமாகவும், உதவியாளர் ரவி கடந்த ஏழு மாதங்களாகவும் பணியாற்றி வந்த நிலையில் தற்போது கைதாகி உள்ளனர். அவர்கள் இருவரையும் ஆவடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.