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முதல்வரிடம் உள்ள 3 கோப்புகளை வெளியிடட்டும்; த.வெ.க-வின் 100 நாள் ஊழல் பட்டியல் தயாராக உள்ளது - ஆர்.எஸ். பாரதி தாக்கு

த.வெ.க 100 நாள் ஆட்சியில் லாக்கப் மரணங்கள் தொடர்பான விவரங்களும், அரசு வழக்கறிஞருக்கு பணம் கொடுத்ததற்கான ஆதாரங்களும் உள்ளது என ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி
திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 10:15 AM IST

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சென்னை: முதலமைச்சரின் மேசையில் உள்ள அறிக்கையை வெளியிடும் நாளன்று, த.வெ.க அரசின் 100 நாள் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுவோம் என தி.மு.க அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி கூறியுள்ளார்.

திருவொற்றியூரில் த.வெ.க ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளதாகக் கூறி, தி.மு.க சார்பில் கண்டனப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பேசிய அக்கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, தமிழ்நாடு அரசையும், முதலமைச்சர் விஜய்யையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

அவர் பேசுகையில், “உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்ட போது அழைப்பு இல்லாமலேயே மக்கள் வீதிக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். கைது செய்து அழைத்துச் செல்லவில்லை என்று கூறுகிறார்கள். அப்படியானால், அவ்வளவு தூரம் ஏன் அழைத்துச் சென்றீர்கள்?. மேலும், கைது செய்ய வரவில்லை எனக் கூறிவிட்டு, இரண்டு மணி நேரம் பாத்ரூமில் இருந்ததாக போலீசார் கூறுவது அயோக்கியத்தனம். தமிழ்நாட்டில் சட்டம்-ஒழுங்கு கெட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டினார்.

ஊழலை முதலில் கொண்டு வந்தவரே அமைச்சர் ரமேஷ் தான். சட்டப்பேரவையில் இடது கையை காட்டிப் பேசுவது ஆணவத்தின் உச்சம்” என்றார். சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் வந்த போது உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுந்து நிற்காதது குறித்து பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதி, “முதலமைச்சர் வரும் போது, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏன் எழுந்து நிற்க வேண்டும்? சபாநாயகர் வரும்போது மட்டுமே அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும். தமிழ்நாடு மக்கள் அறியாமல் வாக்களித்ததால் தான் ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ளீர்கள். அந்த வகையில் மரியாதையை யாரும் கேட்டு வாங்கக் கூடாது” என்றார்.

தொடர்ந்து முதலமைச்சர் விஜய்யை விமர்சித்த ஆர்.எஸ்.பாரதி, “உறுப்பினர்களின் ஆதரவைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள கார் உள்ளிட்டவற்றை வாங்கிக் கொடுக்கிறார். நான் பேச ஆரம்பித்தால் என்ன ஆகும் என்று விஜய் கூறுகிறார். பேசுவதற்குத்தானே சட்டப்பேரவை? மூர் மார்க்கெட்டில் வித்தை காட்டுபவர் கீரிக்கும் பாம்புக்கும் சண்டை விடப்போவதாக விஜய் பேசி வருகிறார். 2001ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா, கருணாநிதியை கைது செய்தார். அதனை நிரூபிக்க முடிந்ததா? இதனை அதிகாரிகள் விஜய்க்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும்” என்று கூறினார்.

தவெகவின் 100 நாட்கள் ஆட்சி குறித்து பேசுகையில், “100 நாட்களில் என்னென்ன ஊழல்கள் நடந்துள்ளன என்பதைப் பார்க்கத் தொடங்கிவிட்டோம். நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை முதலே ஊழல் தொடங்கிவிட்டது. 1991ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா ஆட்சியில் டான்சி நிலம் வாங்கிய விவகாரத்தில், இறுதியில் ஜெயலலிதாவிற்கு என்ன ஆனது. இதனை அதிகாரிகள் முதலமைச்சருக்கு சொல்ல வேண்டும்.

முதலமைச்சரின் மேசையில் உள்ள அறிக்கையை வெளியிடட்டும். அன்றே 100 நாள் ஆட்சியில் நடந்த ஊழல்கள் அனைத்தும் வெளியிடப்படும். பழனி நில விவகாரம் மற்றும் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை தொடர்பான விவகாரங்களையும் குறிப்பிட்டார். லாக்கப் மரணங்கள் தொடர்பான விவரங்களும், அரசு வழக்கறிஞருக்கு பணம் கொடுத்ததற்கான ஆதாரங்களும் உள்ளது. 100 நாட்களில் எதையும் செய்யவில்லை, தமிழ்நாட்டைச் சாராதவர்களுக்கு டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது” என்று விமர்சித்தார்.

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மேலும் பேசுகையில், “தொகுதி மறுவரையறை தேவையில்லை என சட்டப்பேரவையில் கூறிவிட்டு, முதலமைச்சர் மாநாட்டில் அதனை நியாயமானது எனக் கூறுகிறார். ஒரு கூட்டத்திற்குள்ளேயே கருத்தை மாற்றிக்கொண்டால் எப்படி? தொகுதி மறுவரையறைக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பவர்கள் எட்டப்பர்கள் என ராகுல் காந்தி கூறினார். யார் எட்டப்பர்கள் என்பதை காங்கிரஸ் கட்சியினர் தான் சொல்ல வேண்டும். இந்த தவெக ஆட்சி ரொம்ப நாள் நீடிக்காது. திமுக தோழர்கள் களத்தில் இறங்க வேண்டும்” என்று ஆர்.எஸ். பாரதி தொண்டர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

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RS BHARATHI ABOUT TVK GOVT
ஆர் எஸ் பாரதி
RS BHARATHI
தவெக 100 நாள் ஆட்சி
RS BHARATHI CRITICIZES CM VIJAY

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