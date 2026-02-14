தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி இல்லை என்பதை ராகுல் காந்தி ஏற்பார் - ஆர்.எஸ்.பாரதி
கூட்டணி ஆட்சி தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியில் ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே, செல்வப்பெருந்தகை ஆகியோர் கேட்டால் பதில் சொல்லலாம்,ஆனால் எல்லாரும் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் கூற முடியாது.
Published : February 14, 2026 at 8:08 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி இல்லை என்பதை ராகுல் காந்தி ஏற்றுக் கொள்வார் என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.
தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக சட்டத்துறை சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் திமுக சட்டத்துறையின் மாநில நிர்வாகிகள், மண்டல பொறுப்பாளர்கள், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், சட்டமன்ற தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், மற்றும் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை நடத்தினர். மேலும் இந்த கூட்டத்தில் சட்டத்துறை தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் விடுதலை, அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி, உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு பிறகாக திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, “வரும் 17ஆம் தேதி வாக்காளர் இறுதிப்பட்டியில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், வாக்காளர் பட்டியலை எவ்வாறு கழகத் தோழர்கள் சரிபார்த்து, எவ்வாறு கழகப் பணியாற்றிட வேண்டும் என்பதற்கான சட்ட ரீதியான ஆலோசனை இன்று நடைபெற்றது. பெண்களுக்கான மாதாந்திர உரிமைத்தொகையை தடை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பாஜகவுடன் சேர்ந்து கொண்டு அதிமுக திட்டம் தீட்டியது.
திமுகவின் திட்டங்கள் அனைத்திற்கும் தடை வாங்கி திமுக திட்டங்களை எப்படியாவது தடுத்து விடலாம் என்று அதிமுக, பாஜக இணைந்து சதி திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். அவர்கள் தீட்டிய சதி திட்டம் முதலமைச்சருக்கு தெரிந்த காரணத்தினால், முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்கும் விதமாக நேற்றைய தினம் 5000 ரூபாய் உரிமை தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் வழங்கிய 5000 ரூபாய் மக்களுக்கு சென்றுள்ளது. ஆகையால் யாரும் ஆட்சியில் பங்கு என்று விஷயத்தை கேட்க மாட்டார்கள்.
கூட்டணி ஆட்சி கிடையாது என்று திட்டவட்டமாக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லிவிட்டார். கூட்டணி ஆட்சியை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். கூட்டணி ஆட்சி தொடர்பாக காங்கிரஸில் ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே, செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் கேட்டால் பதில் சொல்லலாம். ஆனால் எல்லாரும் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் கூற முடியாது.
தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி இல்லை என்பதை ராகுலே ஏற்றுக் கொள்வார். ஆட்சியில் பங்கு என்று கேட்டவர்கள், அனைவரும் இப்போது சீட் கொடுத்தால் போதும் என்ற நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள்” என்றார். விஜய் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு குறித்து பதிலளித்த ஆர்.எஸ்.பாரதி, ”விஜயை நாங்கள் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவில்லை, அவ்வாறு இருக்க நயினார் நாகேந்திரன் ஒரு நடிகை குறித்து பேசியதற்கு நாங்கள் ஏன் கருத்து கூற வேண்டும்.
இது போன்ற கச்சேரிகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய நேரம் எங்களுக்கு இல்லை. எங்களுக்கு வேலைகள் நிறைய உள்ளது. மக்கள் எங்கள் பின்னால் உள்ளனர். எட்டாம் தேதி திருச்சியில் நடைபெறும் மாநாடு கூட்டணி கட்சிகளுக்கான மாநாடா என்று முதலமைச்சர் கூறுவார். தேர்தல் அறிவிப்புகள் வந்த பிறகு தலைவர் ஸ்டாலின் அதற்கு ஏற்றவாறு முடிவு எடுப்பார். விசலை அதிக நேரம் ஊத முடியாது, தம் இருக்கும் வரை தான் ஊத முடியும். அதற்கும் மேல் ஊதினால் மேலே போக வேண்டியது தான். விசிலுக்கு ஆயுள் கிடையாது” என கூறினார்.