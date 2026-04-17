மு.க.ஸ்டாலினும், ராகுல் காந்தியும் ஒன்றாக பிரச்சாரம் செய்ய நேரம் இல்லை - ஆர்.எஸ்.பாரதி

ராகுல் காந்தியுடன் ஒன்றாக இணைந்து பிரச்சாரம் செய்தால், 30-ல் இருந்து 40 தொகுதிகள் வரை முதலமைச்சரின் பிரச்சாரம் பாதிக்கப்படும் என ஆர்.எஸ் பாரதி கூறினார்.

ஆர்.எஸ்.பாரதி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 3:23 PM IST

சென்னை: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், ராகுல் காந்தியும் ஒன்றாக பிரச்சாரம் செய்ய நேரம் இல்லை என ஆர்.எஸ் பாரதி கூறியுள்ளார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், திமுக கூட்டணிகளுக்கு ஆதரவு அதிகமாக உள்ளது. பாஜகவினர் வீடு வீடாக சென்று 10 ஆயிரம் ரூபாய் மாதிரி காசோலை தருவதற்காக, வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண் உள்ளிட்ட தகவல்களை சேகரித்து வருகின்றனர். இது குறித்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்துள்ளோம், ஆனால் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

’சோகோ’ நிறுவன உரிமையாளர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, ஒவ்வொரு பாஜகவினரின் பெயருக்கும் பணம் அனுப்பியுள்ளார். நேற்று மட்டும் 70 லட்சம் ரூபாயை ஒருவருக்கு கொடுத்துள்ளார். அந்த 70 லட்சம் ரூபாயை தேர்தல் அதிகாரிகள் கைப்பற்றியுள்ளனர். இந்நிலையில் தேர்தல் அதிகாரிகள் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இதே போல் அதிமுகவினர் 10 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதற்கான துண்டுச்சீட்டை பொதுமக்களிடம் வழங்கி வருகின்றனர். இது போன்ற முறைகேடுகளை பாஜக தலைமையில் உள்ள கூட்டணி கட்சியினர் ஆரம்பித்து விட்டனர். இது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை எடுக்க திமுக சட்டத்துறை தயாராக உள்ளது.

வரும் 19ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆதரவோடு, ஒரு நிறுவனம் "Let us run for change" என்ற தலைப்பில் மாரத்தான் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. ’Let us run for change’ என்ற தலைப்பில் ஒரு தனியார் நிறுவனம், தேர்தல் ஆணையத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி மாரத்தான் நடத்துகிறது. ஆனால் இது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஆகையால், தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் ’B Team’ ஆக இந்தியா முழுவதும் செயல்படுகிறது” என்றார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், ராகுல் காந்தியும் ஒன்றாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார்களா? என்ற கேள்விக்கு, “ராகுல் காந்தி ஒரு பக்கம் பிரச்சாரம் செய்கிறார், முதலமைச்சர் ஒரு பக்கம் பிரச்சாரம் செய்கிறார். முதலமைச்சரும், ராகுல் காந்தியும் ஏற்கனவே பயணத் திட்டம் மேற்கொண்டதால் ஒன்றாக பிரச்சாரம் செய்ய நேரம் இல்லை. காங்கிரசுக்கு நாங்கள் ஓட்டு கேட்கிறோம், எங்களுக்கு அவர்கள் வாக்கு கேட்கிறார்கள், அனைத்தும் ஒன்று தான்.

முதலமைச்சரும், ராகுல் காந்தியும் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு தற்போது இல்லை. அவ்வாறு செய்தால் 30-ல் இருந்து 40 தொகுதிகளில் முதலமைச்சரின் பிரச்சாரம் பாதிக்கப்படும். ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டிற்கே வரமாட்டார் என அண்ணாமலை கூறினார். ஆனால் இப்போது தமிழ்நாட்டிற்கு ராகுல்காந்தி வருகிறார். அண்ணாமலை பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்தவர், அப்படி தான் பேசுவார்” என விமர்சித்தார்.

