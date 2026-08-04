த்ரிஷா இந்த நாட்டின் பிரதமரா அல்லது முதலமைச்சரா? - உதயநிதி விவகாரத்தில் ஆர்.எஸ் பாரதி கேள்வி
கைது நடவடிக்கை மூலமாக உதயநிதி ஸ்டாலினை ‘இளைய கலைஞர்’ என்று அழைப்பதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் வழிவகுத்துள்ளதாக ஆர்.எஸ் பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 4, 2026 at 3:19 PM IST
சென்னை: த்ரிஷா இந்த நாட்டின் பிரதமரா அல்லது முதலமைச்சரா? என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் பேசுகையில், "தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் விஜய் மற்ற எல்லா ஆட்சியையும் மிஞ்சும் அளவிற்கு சர்வாதிகாரத்தின் உச்சத்திலிருந்து செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். சட்டமன்றம் கூடவுள்ள நிலையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரை கைது செய்வது எத்தகைய ஜனநாயக விரோத செயல்?
இந்திய ஜனநாயகத்தை கண்டிக்கும் வகையில் இந்த கைது நடவடிக்கை அமைந்துள்ளது. ‘ஜனநாயகன்’ என்ற படத்தில் நடித்தாரே தவிர ஜனநாயகம் குறித்து ஏ,பி,சி கூட தெரியாதவர்தான் முதலமைச்சர். ஜனநாயகத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் செய்யவேண்டிய வேலையைத்தான் செய்துள்ளார். மு.க ஸ்டாலின் ஆட்சியில் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு சரியாக தண்ணீர் வந்து சேர்ந்தது. இதுகுறித்து பேசும்போது கூட்டத்தில் இருந்து யாரோ த்ரிஷாவை குறிப்பிட்டு அவர்கள் வீட்டில் மட்டும் தண்ணீர் வருகிறதா? என்று கேட்டுள்ளனர். அதற்கு தான் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார். இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது?
த்ரிஷா இந்த நாட்டின் பிரதமரா அல்லது முதலமைச்சரா? அவரே தனிப்பட்ட முறையில் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. மக்கள் ஆரவாரத்தில் பேசுவது வழக்கமான ஒன்று. இதை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் கைது நடவடிக்கையை தவெக அரசு கையாண்டுள்ளது. எம்.ஜி.ஆர் காலத்திலும் ஜெயலலிதா காலத்திலும் எடப்பாடியார் காலத்திலும் இதுபோன்று நிறைய பேசியுள்ளோம். ஆனால் இதுதொடர்பாக எந்தவொரு வழக்கும் பதியப்பட்டது இல்லை. அவதூறு பேச்சு என்ற வழக்கில் இதுவரை கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதே கிடையாது.
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கைது நடவடிக்கை மூலமாக உதயநிதி ஸ்டாலினை இளைய கலைஞராக மாற்றி வருகின்றனர். இன்று முதல் உதயநிதி ஸ்டாலினை ‘இளைய கலைஞர்’ என்று அழைப்பதற்கு விஜய் வழிவகுத்துள்ளார். எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் கைது செய்துவிட்டு ஆளில்லா மைதானத்தில் பந்தாட நினைக்கிறார் முதலமைச்சர். சட்டமன்றத்தில் பதில் கூற பயந்துதான் உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்துள்ளனர்” என்று காட்டமாக பேசினார்.
இது த்ரிஷாவை மறைமுகமாக அரசியலுக்கு கொண்டுவரும் முயற்சியா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த ஆர்.எஸ் பாரதி, “தமிழ்நாட்டில் எந்த அசிங்கம் வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். அந்த அசிங்கத்தில் இதுவும் ஒன்று என்றால் அதை தாங்கிக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும்” என்றார்.