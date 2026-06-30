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'தமிழக அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஜான் ஆரோக்கியசாமிக்கு என்ன வேலை?' - டிஜிபியிடம் திமுக புகார்

ஜான் ஆரோக்கியசாமியும், விஷ்ணு ரெட்டியும் அரசுப் பணியாளர்களா? அல்லது அரசின் ரகசியத் தகவல்களை பெற அதிகாரம் பெற்றவர்களா? என்பது குறித்து விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி
திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 8:59 PM IST

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சென்னை: தமிழக அமைச்சரவை கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு காவல் துறை இயக்குநரிடம் (டிஜிபி) திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி புகார் கொடுத்துள்ளார்.

அந்த புகாரில், "ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி ஆகிய இருவரும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நெருக்கமானவர்கள். ஆந்திராவை சேர்ந்த இவர்கள் இருவரும், தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும் அமைச்சரவை கூட்டம் மற்றும் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் உயர்நிலைக் கூட்டம் ஆகியவற்றில் தவறாமல் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

இவர்கள் இருவருக்கும் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சரின் அலுவலகத்தை ஒட்டிய அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருவரும் அரசுப் பணியாளர்களா? அல்லது சட்டம், நிர்வாக உத்தரவு அல்லது தமிழ்நாடு அரசின் அலுவல் விதிகளின் கீழ் ரகசிய அரசுக் கூட்டங்களில் பங்கேற்கவும், அரசின் ரகசியத் தகவல்களை அணுகவும் அதிகாரம் பெற்றவர்களா? என்பது குறித்து விசாரிக்கப்பட வேண்டும்.

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அவர்களுக்கு அத்தகைய சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் இல்லையெனில், அமைச்சரவை ஆவணங்கள், வகைப்படுத்தப்பட்ட அரசுப் பதிவுகள், அதிகாரப்பூர்வ கோப்புகள் மற்றும் முக்கிய கொள்கை விவகாரங்கள் விவாதிக்கப்படும் நேரத்தில் அவர்கள் உடனிருந்தது உள்ளிட்டவை அவர்கள் கடுமையான குற்றங்களில் ஈடுபட்டதை வெளிப்படுத்துகிறது. அதற்கு அவர்கள் மட்டுமன்றி முதலமைச்சரும், அனுமதி கொடுத்த பிறரும் பதில் அளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சரும் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 164(3)-வது பிரிவு மற்றும் மூன்றாவது அட்டவணையின் கீழ் பதவிப் பிரமாணம் மற்றும் ரகசியக் காப்புப் பிரமாணத்தை ஏற்றுள்ளதால், அமைச்சரவை நடவடிக்கைகள், முக்கிய அரசுத் தகவல்களின் ரகசியத்தை பாதுகாக்கும் சட்டப்பூர்வ மற்றும் அரசியலமைப்புச் சட்டப் பொறுப்பு அவருக்கு உள்ளது.

ரகசியத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய சட்டப்பூர்வ கடமையுள்ள ஒருவர் அந்தத் தகவல்களை சட்டவிரோதமாக வெளியிட்டாலும் அது குற்றமாகும்.

எனவே, அரசின் நிர்வாக முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளில் தனிநபர்கள் பங்கேற்றது என்பன உள்ளிட்ட செயல்பாடுகள் குற்றச் சதி, அரசு அதிகாரத்தின் துஷ்பிரயோகம், குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருப்பது உள்ளிட்ட மேலும் பல குற்றங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

எனவே, அலுவலக ரகசியங்கள் சட்டம் , பிஎன்ஸ்-2023, பிஎன்எஸ்எஸ்-2023 ஆகிய சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்.

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எனவே, அமைச்சரவை வருகைப் பதிவேடுகள், தலைமைச் செயலக நுழைவுப் பதிவுகள், பார்வையாளர் பதிவேடுகள், அலுவலக ஒதுக்கீட்டு ஆவணங்கள், நியமன ஆணைகள், சிசிடிவி காட்சிகள், மின்னணு தகவல் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் கோப்பு நகர்வு பதிவுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தொடர்புடைய அரசுப் பதிவுகளையும் ஆய்வு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் எதிராக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அந்த புகார் மனுவில் ஆர்.எஸ்.பாரதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நீதிமன்றம் செல்வோம்- ஆர்.எஸ்.பாரதி

இதற்கிடையே டிஜிபியிடம் புகார் அளித்தது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது, "பெரும்பான்மையை பெறாமல் மைனாரிட்டியோடு அமைக்கப்பட்டுள்ள விஜய் ஆட்சி, குதிரை பேரத்தில் தொடங்கி பல்வேறு தவறுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. விஜய்க்கு ஆட்சி செய்ய தெரியவில்லை என்றால் யாரிடமாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்காக அரசுக்கு தொடர்பில்லாத ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி ஆகிய தனி நபர்களிடம் அரசின் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள விட்டுவிடுவது ஏற்புடையதல்ல.

அவர்கள் அரசு கூட்டங்களில் பங்கேற்பது கண்டனத்திற்குரியது. அவர்கள் மீதும், அவர்களுக்கு அனுமதி அளித்த முதல்வர் விஜய் மீதும் காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி டிஜிபியிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க தவறும்பட்சத்தில், நீதிமன்றத்தில் வாயிலாக இதற்கு சட்டரீதியாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு நீதியை பெறுவோம்" என்றார்.

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JOHN AROGYASAMY
VISHNU REDDY
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
DMK RS BHARATHI
RS BHARATHI COMPLAINS WITH DGP

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