வாக்காளர் பட்டியலில் இணைய ஆதாருடன் கூடுதல் ஆவணம் கேட்பதா? தேர்தல் அதிகாரிக்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி கடிதம்

உச்ச நீதிமன்றம் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கோ அல்லது நீக்குவற்கோ அடையாளச் சான்றாக ஆதாரை ஏற்க வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளதாக ஆர்.எஸ்.பாரதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆர்.எஸ்.பாரதி (கோப்புப்படம்)
ஆர்.எஸ்.பாரதி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
சென்னை: எஸ்ஐஆர் பணிக்கு கூடுதல் ஆவணங்களை கேட்பதை தேர்தல் ஆணையம் தவிர்க்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிக்கு திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

பீகாரை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலும் கடந்த நவம்பர் 4 முதல் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் நடைபெற்றன. இதைத்தொடர்ந்து கடந்த டிசம்பர் 19 -ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியில் வெளியானது. அதில் இறந்தவர்கள், குறிப்பிட்ட முகவரியில் இல்லாதவர்கள், வேறு இடத்தில் குடிபெயர்ந்தவர்கள், இரட்டைப் பதிவு உள்ளவர்கள் என 97 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 832 வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன.

தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்திற்கு முன்பு, 6.41 கோடியாக இருந்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை, தற்போது 5.43 கோடியாக குறைந்துள்ளது. அதாவது, மொத்த எண்ணிக்கையில் 15.18% வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பீகாரில் 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதே பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டவர்கள் - இடம் மாறியவர்கள் படிவம் 8-ஐயும், புதிதாக சேருபவர்கள் படிவம் 6-ஐயும் பூர்த்தி செய்து, உரிய ஆவணங்களுடன் வாக்காளர் பட்டியலில் ஜனவரி 18-ஆம் தேதிக்குள் இணைத்து கொள்ளலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் இதற்காக வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் இதற்காக சிறப்பு முகாம்களும் நடைபெறுகின்றன.

இந்த நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் ஜனவரி 18, 2026 வரை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள், உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் இணையலாம் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து தற்போது வரை வாக்காளர் பட்டியலில் இணைய 7,32,367 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயரை நீக்கக் கோரி (படிவம் 7) மூலம் 9,450 பேர் விண்ணப்பம் அளித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியலில் இணைய ஆதாருடன் கூடுதல் ஆணவங்கள் கேட்கப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கிற்கு திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அதில், "தமிழகத்தில் சில தேர்தல் பதிவு அலுவலர்கள் No-Mapping பிரிவின் கீழ் வரும் வாக்காளர்களிடம் ஆதார் அட்டையுடன் கூடுதல் ஆவணங்களை சமர்பிக்குமாறு வற்புறுத்துகின்றனர். இந்த நடைமுறையை உடனடியாக தேர்தல் ஆணையம் மறு ஆய்வு செய்து திரும்ப பெறவேண்டும்.

உச்ச நீதிமன்றம் வாக்காளர் பட்டியலில் ஒருவரை சேர்ப்பதற்கோ அல்லது நீக்குவற்கோ அடையாளச் சான்றாக ஆதாரை ஏற்க வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. அதனால் ஆதாரின் உண்மைத்தன்மையை தேர்தல் ஆணையம் சரிபார்த்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர, கூடுதல் ஆவணங்கள் கேட்பது உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலுக்கு எதிரானது. எனவே, தேர்தல் ஆணையம் ஆதாரை ஆவணமாக ஏற்றுக்கொண்டு, புதிய வாக்காளர்கள் சேர்க்கையை அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று தமது கடிதத்தில் ஆர்.எஸ்.பாரதி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

