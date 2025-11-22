ETV Bharat / state

''தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேச காங்கிரஸ் சார்பில் 5 பேர் குழு'' - ஆர்.எஸ்.பாரதி பரபரப்பு பேட்டி!

ஆர்.எஸ்.பாரதி (கோப்பு படம்)
ஆர்.எஸ்.பாரதி (கோப்பு படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 22, 2025 at 10:29 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேச காங்கிரஸ் சார்பில் 5 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் திமுக சார்பில் ஆர்.எஸ்.பாரதி பரபரப்பு விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளுக்கிடையேயான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை இப்போதே ஆரம்பிக்க துவங்கி விட்டன. திமுக கூட்டணியில், காங்கிரஸ், சிபிஎம், சிபிஐ, மதிமுக, விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தொடர்ந்து நீடித்து வருகின்றன. அதேப்போல் அதிமுகவில் தற்போதைய சூழலில் பாஜக மட்டுமே கூட்டணியில் இருக்கிறது.

இந்நிலையில் சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிதாக களம் இறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் அமைக்கப் போகும் கூட்டணி குறித்து தற்போது பேசுபொருளாகி இருக்கிறது. மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்தால் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு அதிகாரத்தில் பங்கு அளிக்கப்படும் என்று கூறி இருப்பதே இதற்கு காரணம். இதற்கிடையே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜயுடன் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி பேசியதாக தகவல் பரவியதை அடுத்து தமிழக அரசியல் களம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியது. இதன் தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் - தவெக கூட்டணி அமையும் என்ற பேச்சும் பரவலாக எழுந்தது.

இதன் வெளிப்பாடாக தான் தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது, ''கை எங்கேயும் செல்லாது'' என கூறினார். ஆனாலும் தொடர்ச்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம்- காங்கிரஸ் கூட்டணி பற்றி அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்ட நிலையில் வரும் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த காங்கிரஸ் அகில இந்திய தலைமை 5 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்துள்ளது.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தமிழக பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர்கள் சூரஜ் எம்.என் ஹெக்டே, நிவேதித் ஆல்வா, சட்ட மன்ற காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜேஷ் குமார் உள்ளிட்ட 5 பேர் கொண்ட குழுவை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே நியமித்துள்ளார். இதன் மூலம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் - காங்கிரஸ் கூட்டணி பற்றிய சர்ச்சைகளுக்கும், வதந்திகளுக்கும் காங்கிரஸ் அகில இந்திய தலைமை முற்றுப்புள்ளி வைத்தது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

இந்நிலையில் காங்கிரஸ் சார்பில் 5 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதை முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சரும், மூத்த தலைவருமான ப. சிதம்பரம் வரவேற்றுள்ளார். இது குறித்து ப.சிதம்பரம் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், ''தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலை கருதி திமுக உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு காங்கிரஸ் தலைமை 5 உறுப்பினர் குழுவை நியமித்திருப்பதை வரவேற்கிறேன்.

இந்தியா கூட்டணியின் ஒற்றுமையை இந்த அறிவிப்பு வலியுறுத்துகிறது. அரசல் புரசலாக அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் செய்திகளுக்கு இந்த அறிவிப்பு முடிவு கட்டும் என நம்புகிறேன்.'' என ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார். இவ்வாறு ப.சிதம்பரம் பதிவிட்ட நிலையில் அரசல் புரசலாக தமிழக வெற்றிக் கழகம்-காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்பாக பேசுப்பட்டு வருவதை ப.சிதம்பரமும் மறைமுகமாக ஒப்புக்கொண்டதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

இது பற்றி ஈ டிவி பாரத்திடம் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறுகையில், ''திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை எப்போது துவங்கும்? என தெரியாது. திமுக -காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாக உள்ளது. எப்போதிலிருந்தோ கூறி வருகிறோம். தேர்தல் நேரங்களில் கூட்டணி பற்றி அரசல் புரசலாக பேசுவது எல்லாம் வரத்தான் செய்யும். 75 ஆண்டுகளாக கட்சி நடத்துகிறோம். இதை பற்றி எல்லாம் கவலையே இல்லை. அக்கறையும் காட்டவில்லை. திமுக கூட்டணி உறுதியாக உள்ளது.'' என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறினார்.

இது குறித்து காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் கோபண்ணா கூறும் போது, ''இப்போது தான் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எப்போது பேசுவார்கள்? என தெரியவில்லை. தெரிய வந்தால் தகவல் தரப்படும். தொகுதி எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது குறித்து அகில இந்திய தலைமை என்ன முடிவு எடுக்குதோ? அதன்படி செயல்படுவோம். பொது தளத்தில் எதுமே பேச முடியாது. திமுக குழுவுடன் முழுமையாக பேசப்படும்'' என்று கோபண்ணா கூறினார்.

CONGRESS 5 MEMBER TEAM
DMK ALLIANCE
காங்கிரஸ் சார்பில் 5 பேர் குழு
ஆர்எஸ் பாரதி விளக்கம்
RS BHARATHI

