மா.சுப்பரமணியனுக்கு ஏன் வாக்களிக்கவில்லை? சைதாப்பேட்டை வாக்காளர்கள் குறித்து ஆர்.எஸ் பாரதி சர்ச்சை பேச்சு
ஆர்.எஸ்.பாரதியின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
Published : August 14, 2026 at 5:41 PM IST
சென்னை: சைதாப்பேட்டை தொகுதி வாக்காளர்கள் குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி அவதூறு பரப்பும் வகையில் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
சென்னை காரப்பாக்கத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் நினைவுநாளை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, முன்னாள் அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியம், பெஞ்சமின், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் காரப்பாக்கம் கணபதி, முன்னாள் பாடநூல் கழகத் தலைவர் திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
பொதுக்கூட்ட மேடையில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி பேசுகையில், “இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கூடியிருக்கும் கூட்டத்தை பார்க்கும்போது இன்னும் நாம் ஆளுங்கட்சியாக தான் இருக்கிறோமா? என்று தோன்றுகிறது. 1971ஆம் ஆண்டு திமுகவிற்கு வந்த கூட்டத்தைப் போன்று இப்போதும் இங்கு நிறைய கூட்டம் வந்திருக்கிறது.
தற்போதைய தலைமுறையினர் திமுக தோற்று பார்த்ததில்லை. திமுக தொண்டர்கள் துவண்டு போய் உள்ளனர். முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி எந்த தேர்தலிலும் தோற்றது கிடையாது. எனவே திமுக தொண்டர்கள் மிக உற்சாகத்துடன் பணியாற்ற வேண்டும். இன்று சொத்து வரி உயர்ந்து விட்டதாக சொல்கிறார்கள். என்ன உயர்ந்தால் நமக்கு என்ன கவலை?
மக்களுக்கு ஏர் கண்டிஷனுடன் பேருந்து நிலையம் கட்டிக் கொடுத்தோம். ஆனால் அனைவரும் விசிலுக்கு வாக்களித்துவிட்டு இப்போது அங்கு உட்கார்ந்து கஞ்சா அடித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இன்னும் பல கஷ்டங்களும் தொல்லைகளும் வரப்போகிறது. இவர்களுக்கெல்லாம் திமுகவின் வரலாற்றை பற்றி பேசினால் தான் தெரியும்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் வெற்றி பெற்றபோது கூட அவர் இந்த தொகுதிக்கு பெரிய மருத்துவமனை கொண்டு வரவில்லை. ஆனால் கடந்த முறை இந்த தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த மா.சுப்பிரமணியன், பெரிய அளவிலான மருத்துவமனையை சைதாப்பேட்டைக்கு கொண்டு வந்துள்ளார்.
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அப்படியிருக்கையில், அந்த மருத்துவமனைக்கு வந்து செல்லும் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் எல்லாம் ஓட்டு போட்டு தானே தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது? தவெகவிற்கு ஓட்டு போட்டவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல சாவே வராது. இனிமேல் திமுகவினர் மக்களுக்கு எதுவும் செய்யவேண்டாம். கட்சிக்காரர்களுக்கு செய்யுங்கள். இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நாம் ஓய்வெடுப்போம்” என்றார்.
ஆர்.எஸ்.பாரதியின் இந்த பேச்சு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் இந்த பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.