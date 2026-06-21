’காணாததைக் கண்டால் கண்டதே சொர்க்கம்’ - முஸ்லீம் லீக் கட்சியை விமர்சித்த ஆர்.எஸ்.பாரதி
அடிக்கடி கட்சி மாறுபவர்களை நம்புவது முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஆபத்து என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
Published : June 21, 2026 at 10:22 AM IST
சென்னை: காணாததைக் கண்டால் கண்டதே சொர்க்கம் என நினைத்து ஐயூஎம்எல் திமுக கூட்டணியை விட்டு சென்றுவிட்டது என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகிக் கொள்வதாக நேற்று அதிரடி அறிவித்தது. இது குறித்து திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், “ஐயூஎம்எல் ஏற்கெனவே தவெக கூட்டணிக்குச் சென்று அமைச்சர் பதிவை வாங்கி விட்டார்கள். தற்போது இருக்கும் ஆட்சி எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும் என்பதில் அவர்களுக்கே சந்தேகம் இருக்கிறது. அதனால் தான் கூட்டணி குறித்து தெளிவாக விளக்கம் அளிக்கவில்லை.
எங்களைப் பொறுத்தவரை போனவர்களைப் பற்றி கவலை இல்லை. திமுக 75 ஆண்டு காலத்தில் பல கூட்டணிகளை பார்த்திருக்கிறோம். திமுக தோல்வி அடைந்தது குறித்து பேசுகிறவர்கள், அவர்கள் தோற்கும்போது நாங்கள் கூட இருந்தோம்.
கடந்த முறை அவர்களுக்கு இரண்டு இடங்கள் அளித்தபோது அவர்கள் தோற்றுவிட்டனர். அதனால் நாங்கள் அவர்களை கழட்டிவிடவில்லை. தற்போது இரண்டு கொடுத்தோம், இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுவதற்கு காரணம் தேடுகிறார்களே தவிர வேறொன்றுமில்லை.
நாங்கள் நினைத்திருந்தால் அவர்களை கூட்டணியில் இருந்து நீக்கி இருப்போம். இல்லையென்றால், உதயசூரியன் சின்னத்திலே நிற்க வைத்திருப்போம். இருப்பினும் இரண்டு இடங்கள் அளித்து அவர்களின் வெற்றிக்காக கடுமையாக உழைத்தோம். உதயநிதி ஸ்டாலின், நான் தோற்றாலும் பரவாயில்லை, எப்படியாவது ஐயூஎம்எல் வேட்பாளர் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறினார். அதன் விளைவாக இரண்டு தொகுதிகளிலும் அவர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.
ஆனால் வெற்றி பெற்ற பின்னர் பதவி சுகம் பார்க்காதவர்கள், தற்போது 'காணாததைக் கண்டால் கண்டதே சொர்க்கம்' என்று சென்றுவிட்டனர். தற்போது கூட்டணியை விட்டு சென்றவர்கள் அனைவரும், ஒரு காலத்தில் எங்களோடு பயணித்தவர்கள் தான். அதேபோல் கூட்டணியை விட்டு வெளியேறியும் சென்றுள்ளனர்.
அந்த வகையில் நிரந்தர அரசியல் என்று எதுவும் இல்லை. இவர்களை நம்பி விஜய் இருந்து விடக்கூடாது. இவ்வாறு அடிக்கடி கட்சி மாறுபவர்களை நம்புவது விஜய்க்கு ஆபத்து. எங்கள் தலைவர் அனைவரையும் அரவணைக்கக் கூடியவர். எனவே தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும் என தலைவர் ஸ்டாலின் முடிவெடுப்பார். விலகிச் சென்றவர்கள் வந்தாலும் வரட்டும்” என்று திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.