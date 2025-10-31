ETV Bharat / state

தமிழன் என்றால் கேவலமா? தமிழர்களைத் தொடர்ந்து இழிவுபடுத்துகிறார் பிரதமர் மோடி - ஆர்.எஸ். பாரதி ஆவேசம்

"பிரதமரால் செய்ய முடியாத திட்டங்களை எல்லாம் ஒரு முதலமைச்சர் செய்து இந்தியா முழுக்க ’ஃபேமஸ்’ ஆகிறார் என்றால் பொறாமையில், மு.க. ஸ்டாலின் மீது குறிவைத்து, 'ஆப்ரேஷன் எம்.கே.எஸ்' (MK STALIN) என்பதை பாஜகவினர் ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்"

ஆர்.எஸ.பாரதி
ஆர்.எஸ.பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 7:23 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பீகாரை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசிய நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி காட்டமாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து சென்னை அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் கூறுகையில், "பிரதமர் மோடியின் பேச்சு, பீகார் மாநில மக்களிடையே தமிழர்கள் மீது அவநம்பிக்கையையும், விரோத மனப்பான்மையையும் ஏற்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. உ.பி., பீகார், ஒடிசா உள்ளிட்ட பல வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தமிழ்நாட்டில் அமைதியாகவும், நிம்மதியாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஆனால், பொய் பிரச்சாரத்தின் மூலமாக வாக்குகளைப் பெற்றுவிடலாம் என்ற குறுகிய மனப்பான்மையில் பிரதமர் செயல்படுகிறார். ஒருமைப்பாட்டைப் பாதுகாக்க வேண்டிய இடத்திலும், பிளவுகளைச் சரிசெய்ய வேண்டிய இடத்திலும்தான் ஒரு பிரதமர் என்பவர் இருக்க வேண்டும். மாறாக, ஒரு நகராட்சி கவுன்சிலரை விட கீழான நிலையில் இருந்து பிரதமர் மோடி இத்தகைய கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு நகராட்சி கவுன்சிலருக்கு கூட, ஜாதியின் பெயராலோ, மொழியின் பெயராலோ, மதத்தின் பெயராலோ பிளவுபாதம் பேசும் அளவுக்கு குறுகிய மனப்பான்மை கிடையாது. இத்தகைய எண்ணம் பிரதமருக்கு ஏற்பட்டிருப்பது வருந்தத்தக்கது. ஆனால், இது பிரதமர் மோடிக்கு புதிதல்ல. ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் ஆங்காங்கே போய் இப்படி புளுகு மூட்டைகளை அவிழ்த்து விடுவது மோடி மற்றும் அமித்ஷாவுக்கும் கைவந்த கலை.

ஒடிசாவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்தபோதும் கூட, பூரி ஜெகந்நாதர் கோவிலின் சாவி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது என்று சொல்லி, தமிழர்களை எல்லாம் திருடர்களை போல சித்தரித்துக் காட்டியவர்தான் மோடி. அதேபோல, தற்போது பீகாரிலும் தமிழ்நாட்டையும், தமிழர்களையும், குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தையும், மு.க. ஸ்டாலினையும் மையப்படுத்தி மோடி பேசியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது பீகார் மாநிலத்தைச் சார்ந்தவர்கள் தாக்கப்பட்டதற்குரிய ஆதாரம் இருந்தால், அவர் வழக்கு போடட்டும். தமிழன் என்றால் அவ்வளவு கேவலமா?

திமுக இந்தி திணிப்பைத்தான் எதிர்த்து வந்திருக்கிறதே தவிர, எந்த காலத்திலும் இந்தி மொழியையோ, இந்திக்காரர்களையோ எதிர்த்தது இல்லை. சென்னையில் 30-40% பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், வசதி வாய்ப்போடு இருக்கிறார்கள். தொழிலாளர்களும் நிம்மதியாக, எந்தவிதமான கவலையும் இல்லாமல் இரவு நேரத்தில் கூட வேலை செய்துவிட்டுச் செல்கிறார்கள்.

பிரதமர் மோடியால் செய்ய முடியாத திட்டங்களை எல்லாம் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் செய்து இந்தியா முழுக்க ’ஃபேமஸ்’ ஆகி வருகிறார். இதனால் பொறாமை மற்றும் பயத்தின் காரணமாக, மு.க. ஸ்டாலின் மீது குறிவைத்து, "ஆப்ரேஷன் எம்.கே.எஸ்" (MK STALIN) என்ற அடிப்படையில் பாஜகவினர் ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். இதையெல்லாம் சந்திப்பதற்கு திமுக தயாராக இருக்கிறது.

பீகார் மக்கள் பிரதமரின் இந்த பேச்சை கேட்டு ஏமாறமாட்டார்கள். ஏனென்றால், கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மோடி 8 முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பிரசாரம் செய்தும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செல்வாக்கோ, திமுக கூட்டணினுடைய செல்வாக்கோ குறையவில்லை. ஒழுங்காக பீகாரில் வேலைவாய்ப்பை அளித்திருந்தால், அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏன் வரப்போகிறார்கள்? நீங்கள் உங்கள் மக்களை காப்பாற்ற தவறியதற்கு எங்கள் மீது பழி போடுவதா?" என ஆர்.எஸ். பாரதி கேள்வியெழுப்பினார்.

