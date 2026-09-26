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ரூ.91 லட்சம் ஜிஎஸ்டி பாக்கி; வங்கிக் கணக்கு முடக்கம்- மூதாட்டி கடும் அதிர்ச்சி

அன்றாட வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் அவசரத் தேவைகளுக்காகவும், சிறுகச் சிறுகச் சேமித்து வைத்திருந்த பணத்தை கூட எடுக்க முடியாமல் மூதாட்டி வசந்தா கடும் துயரத்துக்கு ஆளாகியுள்ளார்.

ரூ.91 லட்சம் ஜி.எஸ்.டி. வரிப்பாக்கி- மூதாட்டி வசந்தாவின் வங்கிக் கணக்கு முடக்கம்
ரூ.91 லட்சம் ஜி.எஸ்.டி. வரிப்பாக்கி- மூதாட்டி வசந்தாவின் வங்கிக் கணக்கு முடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 4:15 PM IST

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திருப்பத்தூர்: சேமித்து வைத்திருந்த பணத்தை எடுப்பதற்காக வங்கிக்குச் சென்ற மூதாட்டி வசந்தா, ரூபாய் 91 லட்சம் ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கி வைத்திருப்பதால் வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டிருப்பதாக வங்கி ஊழியர்கள் தெரிவித்ததால் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூரை அடுத்த துத்திப்பட்டு பகுதியில் வசித்து வருபவர் வசந்தா (வயது 60). இவரது கணவர் செல்வம், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்து விட்டார். குடும்பச் செலவுகளுக்காக வசந்தா, அதே பகுதியில் சிறிய அளவில் இட்லி வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில், தனது மகளின் மருத்துவச் செலவிற்காக வங்கியில் உள்ள பணத்தை வசந்தா எடுக்க சென்றுள்ளார். அப்போது, "உங்களது வங்கி கணக்கு" முடக்கப்பட்டுள்ளது என்று வங்கியில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த வசந்தா, வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டிருப்பதற்கான காரணம் குறித்து வங்கி ஊழியர்களிடம் கேட்டார். அதற்கு, வங்கி ஊழியர்கள், "சேலத்தில் உள்ள ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் இருந்து வங்கிக்கு தபால் வந்துள்ளது. அந்த தபாலில், வசந்தா பெயரில் ரூபாய் 91 லட்சம் ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கி உள்ளது. அதனை உடனடியாகச் செலுத்த வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் உங்கள் வங்கிக் கணக்கு முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது" என்று விளக்கம் அளித்தனர்.

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இது குறித்து மூதாட்டி வசந்தா கூறுகையில், "எனது ஆவணங்களை தவறாக பயன்படுத்தி, போலி நிறுவனம் தொடங்கி ஜிஎஸ்டி வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளனர். குறிப்பிட்ட போலி நிறுவனத்திற்கும், எனக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை. எனது ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடி செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அத்துடன், முடக்கப்பட்ட எனது வங்கிக் கணக்கை மீண்டும் பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று கண்ணீர் மல்க கேட்டுக் கொண்டார்.

இது தொடர்பாக, திருப்பத்தூர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மூதாட்டி வசந்தா புகார் மனு ஒன்றையும் அளித்துள்ளார். அன்றாட வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் அவசரத் தேவைகளுக்காகவும், சிறுகச் சிறுகச் சேமித்து வைத்திருந்த பணத்தைக் கூட எடுக்க முடியாமல் கடும் துயரத்துக்கு ஆளாகி இருப்பதாக மூதாட்டி வசந்தா வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கி
வங்கிக் கணக்கு முடக்கம்
TIRUPATTUR DISTRICT
91 LAKH IN OUTSTANDING GST DUES

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