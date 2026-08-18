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திருச்சி விமான நிலையத்தில் கட்டுக்கட்டாக வெளிநாட்டு பணம் பறிமுதல்

திருச்சி விமான நிலையத்தில் தொடர்ந்து அரியவகை உயிரினங்கள், வெளிநாட்டுப் பணம், தங்கம், போதைப் பொருள் உள்ளிட்டப் பொருட்கள் அதிக அளவில் கடத்தி வரப்படும் சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 3:54 PM IST

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திருச்சி: பெண் ஒருவரிடம் இருந்து ரூ.90.04 லட்சம் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு பணம் திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து துபாய், சிங்கப்பூர், மலேசியா, இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு தினசரி விமான சேவை இருக்கிறது. இவ்வாறு வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானத்தில் வரும் பயணிகள் சிலர், அவ்வப்போது தங்கம், வெளிநாட்டு பணத்தை எடுத்து வந்து சிக்குவது தொடர் கதையாக உள்ளது.

இந்நிலையில், வெளிநாட்டுக்கு செல்லும் விமானப் பயணி ஒருவர், அயல்நாட்டு பண நோட்டுகளை அதிக அளவில் கடத்திச் செல்லவுள்ளதாக நுண்ணறிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதன்பேரில், திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து நேற்று (ஆக.17) நள்ளிரவு, மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூர் செல்ல இருந்த விமானப் பயணிகளை, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.

அப்போது ஒரு பெண் பயணி வைத்திருந்த பையில் ரூ.90.04 லட்சம் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு பண நோட்டுகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர். மேலும், அவை உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்துச் செல்லப்படுவதும் தெரியவந்தது.

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இதையடுத்து, அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அப்பெண்ணிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எங்கிருந்து இந்த கரன்சி நோட்டுகள் கடத்தி வரப்பட்டது? யாரிடம் கொடுக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது? இந்த பணத்தை வைத்து என்ன செய்ய திட்டமிட்டிருந்தனர்? என்ற கோணங்களில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருச்சி விமான நிலையத்தில் தொடர்ந்து அரியவகை உயிரினங்கள், வெளிநாட்டுப் பணம், தங்கம், போதைப் பொருள் உள்ளிட்டப் பொருட்கள் அதிக அளவில் கடத்தி வரப்படும் சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன.

விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கடுமையான சோதனையில் ஈடுபட்டாலும் 'குருவி' என்ற போர்வையில் தொடர்ந்து கடத்தலில் ஈடுபட்டு வரும் சம்பவம் வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.

எனவே, இதுபோன்ற கடத்தலில் ஈடுபட்டு பிடிபடும் நபர்கள் மீது விமான நிலைய நுண்ணறிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

TAGGED:

திருச்சி விமான நிலையம்
TRICHY AIRPORT
வெளிநாட்டு கரன்சி
க்ரைம்
TRICHY AIRPORT FOREIGN CURRENCY

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