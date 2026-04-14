பாலக்கோடு தொகுதியில் ரூ.8000 ஆயிரம் டோக்கன்? அதிமுக புகாருக்கு திமுக விளக்கம்
இல்லாத ஒன்றை மிகைப்படுத்தி அதிமுகவினர் அவதூறு பரப்பி வருவதாக பாலக்கோடு தொகுதி திமுகவினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
Published : April 14, 2026 at 5:24 PM IST
தர்மபுரி: பாலக்கோடு தொகுதி திமுக வேட்பாளர் செந்தில்குமார் ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்புள்ள டோக்கன் வழங்குவதாக அதிமுகவினர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் செந்தில்குமார், வாக்காளர்களுக்கு ரூ.8000 ரூபாய் கூப்பன் வழங்குவது போல புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது.
இதனை அடுத்து கூப்பன் வழங்குவதாக குற்றம்சாட்டிய அதிமுகவினர். இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எக்ஸ் வலைதளம் வழியாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் கூப்பன் விவகாரம் குறித்து திமுக வேட்பாளரின் உதவியாளரிடம் கேட்டபோது, "பொதுமக்களிடம் வழங்கப்பட்டது கூப்பன் இல்லை என்றும், அது வெறும் துண்டு அறிக்கை" என்றும் விளக்கமளித்தார்.
இந்த துண்டறிக்கை வழங்குவதற்கு தேர்தல் ஆணையத்தில் முறையாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்குண்டான கடித நகலையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார். இல்லாத ஒன்றை மிகைப்படுத்தி அதிமுகவினர் அவதூறு பரப்பி வருவதாக பாலக்கோடு தொகுதி திமுகவினர் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.