ஆவின் நிறுவனத்தில் 'காஜு கட்லி' இனிப்புகள்; ரூ.36.48 லட்சம் மதிப்பில் வெளியான டெண்டர்
ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் ரூ.36,000-ஐ முன்வைப்பு தொகையாக (EMD) ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். இந்தத் தொகையை செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 7:41 PM IST
சென்னை: ஆவின் நிறுவனத்திற்கு முந்திரி இனிப்பு வகையான 'காஜு கட்லி' இனிப்புகள் தயாரித்து வழங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளது.
ஆவின் நிறுவனத்தில் விற்கப்படும் இனிப்புகளுக்கும் பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு இணையத்தின் (ஆவின்) சார்பில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, முந்திரி, பாதாம் இனிப்புகளை தயாரித்து பேக்கிங் செய்து அனுப்ப டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள ஆவின் தயாரிப்பு பால் பண்ணையில் முந்திரி காஜு கட்லி (Kaju Katli), முந்திரி பிஸ்தா ரோல் (Kaju Pista Roll) ஆகிய இனிப்புகளைத் தயாரித்து, தலா 250 கிராம் அளவில் பேக்கிங் செய்து, பலவகை இனிப்புகள் அடங்கிய பெட்டிகளில் அடுக்கி வைக்கும் பணிக்காக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையத்தின் (ஆவின்) தயாரிப்பு பால் பண்ணை சார்பில், ஓராண்டு காலத்துக்கு இந்த ஒப்பந்தப்பணி வழங்கப்பட உள்ளது.
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இதற்கான ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.36.48 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 28.50 டன் இனிப்புகளை கையாளும் வகையில் ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்களை அக்டோபர் 23 முதல் நவம்பர் 9-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணி வரை https://tntenders.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
ஒப்பந்தப்புள்ளி தொடர்பான முன்மொழிவுக் கூட்டம் அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் ரூ.36,000-ஐ முன்வைப்பு தொகையாக (EMD) ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். இந்தத் தொகையை செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிகள்
இனிப்புகள் தயாரிக்கும் பணியில் குறைந்தபட்சம் ஓராண்டு அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், தகுதிவாய்ந்த சமையல் நிபுணர், துணை சமையல் நிபுணர் மற்றும் குறைந்தபட்சம் 20 தொழிலாளர்களை பணியில் ஈடுபடுத்துவதற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வருமான வரி நிரந்தரக் கணக்கு எண் (PAN), சரக்கு மற்றும் சேவை வரிப் பதிவு (GST), தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF), தொழிலாளர் காப்பீட்டுத் திட்டம் (ESI) தொடர்பான சான்றுகளையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
தொழில்நுட்பத் தகுதிகள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மாதிரி தயாரிப்புப் பரிசோதனையில் தேர்ச்சி பெறும் நிறுவனங்களின் நிதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மட்டுமே திறக்கப்படும்.
தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.