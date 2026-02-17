இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறைக்கு ரூ.718 கோடி
இந்திய தொழில்துறைக் கூட்டமைப்பின் விளையாட்டு விருதை, தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் கடந்த 2023 மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டுகளில் வென்றுள்ளதாக பட்ஜெட் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 17, 2026 at 12:53 PM IST
சென்னை: 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறைக்கு ரூ. 718 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் 2026 -27ஆம் நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட் இன்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இடைக்கால பட்ஜெட்டை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார். திமுக ஆட்சியில் இளைஞர்களின் நலனுக்காக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் குறித்தும், விளையாட்டுத்துறைக்கான திட்டங்கள் குறித்தும் அவர் விளக்கினார்.
அப்போது அவர், "இளைஞர்களின் திறமையை விளையாட்டுத் துறைகளில் ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் வெற்றியாளர்கள் பலரை உருவாக்கி, நமது மாநிலத்தை உலகறியச் செய்யும் நோக்கத்தோடு, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேவையான விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
டாக்டர் கலைஞர் விளையாட்டுத் தொகுப்புகள் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ், 86 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 12,525 கிராம ஊராட்சிகளுக்கு 16,798 விளையாட்டுத் தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 4,226 விளையாட்டு வீரர்கள் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள தேவையான விளையாட்டு கருவிகளை தமிழ்நாடு வாகையர் அறக்கட்டளை வழங்கி இருக்கிறது.
தேசிய மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ரு தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை தேடித் தந்த 5,403 விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு உயரிய ஊக்கத் தொகையாக ரூ. 176 கோடி இதுவரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, அதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு ரூ. 101 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
மாநில அளவில், ‘முதலமைச்சர் இளைஞர் விளையாட்டுத் திருவிழா - இது நம்ம ஆட்டம் 2026’ போட்டிகளை நடத்த ரூ. 43 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் முதல் இளையோருக்கான உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டிகள் வரை பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டன. இதனை பாராட்டும் விதமாக, இந்திய தொழில்துறைக் கூட்டமைப்பின் விளையாட்டு விருதை, தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் கடந்த 2023 மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டுகளில் வென்றுள்ளது.
இவை தவிர, ‘விளையாட்டுகளை ஊக்குவிக்கும் சிறந்த மாநிலம்’ எனும் விருது உள்ளிட்ட மேலும் பல விருதுகளையும் தமிழாடு வென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த இடைக்கால வரவு - செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறைக்கு ரூ. 718 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.