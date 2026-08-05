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அறநிலையத் துறைக்கு ரூ.708 கோடி ஒதுக்கீடு; 213 கோயில்கள் புனரமைப்பு: பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

"9,205 திருக்கோயில்களுக்கு அறங்காவலர் நியமன அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 1000 ஆண்டுகள் பழமையான 214 திருக்கோயில்கள் புனரமைக்கப்படவுள்ளன. இதற்காக ரூ.418 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்"

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 6:40 PM IST

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சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு பட்ஜெட்டில் ரூ.708 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஆயிரக்கணக்கான கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு, புனரமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவிய இந்த பட்ஜெட்டை, நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். இதில் பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்வி, பொதுப்பணி, தொழில் வளர்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கு பல்வேறு அறிவிப்புகளும், திட்டங்களும் அறிவிக்கப்பட்டன.

அந்த வகையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கும் பல அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்டில் வெளியாகின.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை தொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பேசியதாவது:

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 3,000 கோயில்களுக்கு திருப்பணி மற்றும் திருக்குடமுழுக்கு மேற்கொள்ளப்படும். 250 திருக்குளங்களை சீரமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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9,205 திருக்கோயில்களுக்கு அறங்காவலர் நியமன அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 1000 ஆண்டுகள் பழமையான 214 திருக்கோயில்கள் புனரமைக்கப்படவுள்ளன. இதற்காக ரூ.418 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

இவ்வாறு ஒட்டுமொத்தமாக இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு ரூ.708 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல கோயில்களில் குடிநீர், கழிவறை, தங்குமிடம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கின்றன.

இதுபோன்ற கோயில்களை அடையாளம் கண்டு, அங்கு அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும். பக்தர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து தரப்படும் என தனது பட்ஜெட் உரையில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, கடந்த 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் 4000-க்கும் மேற்பட்ட இந்து கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதில் முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகள் உளஅளிட்ட பல்வேறு முருகன் கோயில்களுக்கு மட்டும் 134 குடமுழுக்குகள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன எனக் கூறப்படுகிறது.

உணவு மற்றும் கலைத் திருவிழா

மேலும் தனது பட்ஜெட் உரையில் மரிய வில்சன் பேசுகையில், உணவு மற்றும் கலை திருவிழாக்களுக்கு ரூ.20 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், தமிழகத்தின் உணவுச் சுற்றுலா வழித்தடங்கள் அறிமுகம் செய்யப்படும்.

நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார பாதுகாப்புத் திட்டங்களுக்காக ரூ.23 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். 200 சிறந்த நாட்டுப்புற கலைக்குழுக்களுக்கு வருடந்தோறும் 100 நாள் நிகழ்ச்சி நடத்தி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

சுற்றுலா, கலை, பண்பாட்டுது் துறைக்கு ரூ.775 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தனது பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TAMILNADU BUDGET 2026
அறநிலையத்துறை
இந்து கோயில்கள்
நிதியமைச்சர் மரியவில்சன்
ARANILAYA THURAI

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