சென்னை வந்த ரயிலில் ரூ.70 லட்சம் பணம், தங்கம், வெள்ளி பறிமுதல்; ஆந்திராவை சேர்ந்த 4 பேர் கைது

சிக்கிய 4 பேரை பணத்துடன் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க திட்டமிடப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் அளித்த தகவல்கள் முன்னுக்குபின் முரணாக இருந்ததால் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 21, 2025 at 10:15 PM IST

2 Min Read
சென்னை: சென்னை வந்த ரயிலில் ரூ.70 லட்சம் பணம், 108 கிராம் தங்கம், 1 கிலோ வெள்ளி பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஆந்திராவை சேர்ந்த 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு கஞ்சா கடத்தி வரப்படுவதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்ததை தொடர்ந்து வண்ணாரப்பேட்டை துணை ஆணையாளர் பாஸ்கரன் உத்தரவின்பேரில் உதவி ஆய்வாளர் ஆனந்தகுமார் தலைமையில் பழனிமுருகன், எழில்மாறன், அஜித்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய தனிப்படை போலீசார் ரயில்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூரில் இருந்து சென்னை வழியாக மன்னார்குடிக்கு செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தனிப்படை போலீசார் சூளூர்பேட்டை நிலையத்தில் ஏறினர். இதன் பின்னர், ரயிலில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சந்தேகப்படும் பார்சல்களை சோதனை செய்ததில் கட்டுக்கட்டாக ரூ.70 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 700 பணம் மற்றும் 108 கிராம் தங்கம், 1 கிலோ வெள்ளி இருப்பது தெரிய வந்ததால் அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.

மேலும், பிடிபட்ட நபர்களை கொருக்குப்பேட்டை ரயில்வே போலீசில் ஒப்படைத்தனர். ரயில்வே போலீசார் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் ஆந்திரா மாநிலம், நெல்லூர் நவாபேட் பகுதியை சேர்ந்த அமர்தலரு வெங்கட சுரேஷ்பாபு (68), கமல்பொன்னுரு (35), துர்கி கோபி கிஷோர் (61) மற்றும் பசுல்லாகான் (52) ஆகியோர் என்பது தெரிய வந்தது. விசாரணையில் சுரேஷ் பாபு நெல்லூர் பெரிய மார்க்கெட்டில் ஸ்டீல் கடை நடத்தி வருகிறார்.

அதே பகுதியை சேர்ந்த ஸ்ரேனியஸ் என்பவர் ரூ.60 லட்சத்து 70 ஆயிரம் பணத்தை சென்னை என்எஸ்சி போஸ் சாலையில் உள்ள தனது தம்பி அதுல்பாய் என்பவரிடம் கொடுத்தால் 1 லட்சத்திற்கு ரூ.100 வீதம் கமிஷன் கிடைக்கும் என்று பேசியுள்ளார். அதன்படி பணத்தை தனது நண்பர்களான கமல் பொன்னுரு மற்றும் துர்கி கோபி கிஷோர் ஆகியோரை அழைத்து கொண்டு ரயிலில் வந்தது தெரிய வந்தது.

மேலும் பசுல்லா கான் என்பவர் சென்னையில் இருந்து எலக்ட்ரிக் பொருட்களை வாங்கி ஆந்திராவில் விற்பனை செய்து வந்ததும், இவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த வியாபாரிகளான கோபி என்பவர் ரூ.75 ஆயிரம், ராமகிருஷ்ணா என்பவர் ரூ.2 லட்சம் மற்றும் கயாஸ் என்பவர் ரூ.6 லட்சத்து 25 ஆயிரம் பணத்தை எலக்ட்ரிகல் பொருட்கள் வாங்க கொடுத்ததும், அந்த பணத்துடன் பசுல்லா கான் ரயிலில் வந்ததும் தெரிய வந்தது.

இதையும் படிங்க: கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு சிறப்பு பேருந்துகள்: வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

இதையடுத்து சிக்கிய 4 பேரையும், பணத்துடன் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மத்திய வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க திட்டமிடப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் அளித்த தகவல்கள் முன்னுக்குபின் முரணாக இருந்ததாலும், பணத்திற்கு எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாததாலும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் அவர்கள் கொண்டு வந்த பணம் யாருடையது? எதற்காக இவ்வளவு பணத்தை கொண்டு வந்தார்கள்? இது ஹவாலா பணமா? என்பதை அறிய கைது செய்யப்பட்ட நபர்களை விசாரணைக்கு எடுத்து தனிப்படை போலீசார் விசாரிக்க உள்ளனர்.

TAGGED:

CHENNAI TRAIN RS 70 LAKH SEIZED
ANDHRA PRADESH WERE ARRESTED
சென்னை ரயிலில் 70 லட்சம் பறிமுதல்
ரயிலில் ரூ 70 லட்சம் பறிமுதல்
RS 70 LAKH SEIZED ON TRAIN

