போதைப்பொருள் இல்லா தமிழ்நாடு திட்டத்தை பள்ளிகளில் செயல்படுத்த ரூ.7.20 கோடி ஒதுக்கீடு
பள்ளி வளாகத்தில் இருந்து 100 மீட்டர் தூரம் வரை போதைப்பொருட்கள் விற்பனை இல்லாத நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 1:17 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் இல்லா தமிழ்நாடு திட்டத்தை பள்ளிகளில் செயல்படுத்த 7 கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் நிதியை தமிழ்நாடு அரசு ஒதுக்கீடு செய்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டில் ‘போதைப்பொருள் இல்லா தமிழ்நாடு பள்ளி முன்னெடுப்பு’ திட்டத்தைச் செயல்படுத்த 7 கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலாளர் இன்னசென்ட் திவ்யா அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார்.
போதைப்பொருள் இல்லா தமிழ்நாடு திட்டம்
அதில், 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில், மாணவர்களிடையே போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தப் பள்ளிகளில் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு அமைப்புகள் மற்றும் தன்னார்வலர் குழுக்கள் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன் அடிப்படையில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 3,077 அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிகள், 3,202 அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகள், 239 அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலை பள்ளிகள் மற்றும் 690 அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 7,208 பள்ளிகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதற்காகப் பள்ளி ஒன்றுக்கு தலா 10 ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் மொத்தம் 7 கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பயன்பாடு குறித்து ரகசியமாகத் தகவல் தெரிவிக்க ‘போதைப்பொருள் இல்லா தமிழ்நாடு’ செயலி குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும்.
மேலும், 10581 என்ற உதவி எண்ணைப் பள்ளி வளாகங்களில் அனைவருக்கும் தெரியும்படி காட்சிப்படுத்துவதுடன், கல்வி நிறுவனங்களைச் சுற்றி 100 யார்டு தூரத்திற்குப் புகையிலைப் பொருட்கள் இல்லாத பகுதியாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பேரணிகள், போட்டிகள், விழிப்புணர்வு முகாம்கள், ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகள் மற்றும் பெற்றோர் விழிப்புணர்வுக் கூட்டங்கள் ஆகியவற்றை நடத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சிறந்த பள்ளிகளுக்கான அளவுகோல்
இத்திட்டத்தைச் சிறப்பாக செயல்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், காவல் கண்காணிப்பாளர், சுகாதாரம் மற்றும் சமூக நலத்துறை அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கொண்ட மாவட்ட அளவிலான குழுவும், வட்டார அளவிலான குழுக்களும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
வட்டாரக் குழுக்கள் காலாண்டுக்கு ஒருமுறையாவது அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் நேரில் சென்று மாணவர்களின் உடல், மனநலன், போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு, இணையவழி பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
தொடர்ந்து மாவட்ட குழு மாதம் ஒருமுறை கூடி ஆய்வு நடத்தி, அதன் அறிக்கையை எமிஸ் தளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும். பள்ளிகளில் இத்திட்டத்தைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்துவது மாவட்ட அளவில் சிறந்த பள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு அளவுகோலாக கொள்ளப்படும் என்று அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகளில் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு மன்றம்
இந்நிலையில், பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் நரேஷ், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், “அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் தங்கள் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும், போதைப்பொருள் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு மன்றம் மற்றும் மாணவர் தன்னார்வலர் குழுக்களை உருவாக்க வேண்டும். போதைப்பொருள் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் உடல்நல, மனநல மற்றும் சமூகப் பாதிப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், பேரணிகள், பேச்சுப்போட்டிகள், கட்டுரைப் போட்டிகள் மற்றும் பல்வேறு விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரங்களை நடத்த வேண்டும்.
பள்ளி வாகனங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தொடர்பான சுவரொட்டிகள், தகவல் மற்றும் கல்வி விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளை மாணவர்களின் பார்வையில் படும்படி காட்சிப்படுத்த வேண்டும். போதைப்பொருள் ஒழிப்பு உதவி எண் 10581 பள்ளியின் முக்கியமான இடங்களில் அனைவருக்கும் தெரியும்படி காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி
போதைப்பொருள் விற்பனை, கடத்தல் மற்றும் பயன்பாடு தொடர்பான தகவல்களை, தங்களது தனிப்பட்ட அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமல் பாதுகாப்பாகவும், ரகசியமாகவும் Drug Free TN செயலி மூலம் தெரிவிக்கலாம் என்பது குறித்து மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
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மேலும், ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்தையும் சுற்றி 100 யார்டு வரையிலான பகுதிகளில் புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு இல்லாத நிலையை உறுதி செய்ய வேண்டும். போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு ஆளாகும் அபாயம் உள்ள மாணவர்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு உரிய ஆலோசனை வழங்குதல் மற்றும் தேவையான உதவிகளைச் செய்தல் குறித்து ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு வழங்கவேண்டும்.
வளர் இளம் பருவ மாணவர்களிடையே போதைப்பொருள் பழக்கம் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதில், பெற்றோரின் பங்கு குறித்து பெற்றோர் கூட்டங்கள் வாயிலாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். காவல்துறை உள்ளிட்ட பிற துறைகளுடன் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, போதைப் பொருள் விற்பனை மற்றும் பயன்பாட்டைத் தடுக்க தேவையான ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.