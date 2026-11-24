ரூ.60 லட்சம் மதிப்புள்ள நிலம் ஆள்மாறாட்டம் செய்து அபகரிப்பு - கணவன், மனைவி உட்பட 3 பேர் கைது
கணவன், மனைவி உட்பட கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 24, 2026 at 2:43 PM IST
சென்னை: ஆவடி அருகே 60 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை ஆள்மாறாட்டம் செய்து அபகரித்ததாக கணவன், மனைவி உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை ராயப்பேட்டை நல்லெண்ண முதலி தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஷியாமளா. இவரது பெற்றோர்கள் உயிரிழந்த நிலையில், இவரது ஒரே சகோதரர் முரளியும் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 7 ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில், ஆவடி அருகே வெள்ளானூர் கிராமத்தில் 2,621 சதுர அடி நிலத்தை, இவரது சகோதரர் முரளி கடந்த 1991-ஆம் ஆண்டு பூந்தமல்லி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் கிரையப் பத்திரம் மூலம் வாங்கி அனுபவித்து வந்துள்ளார். முரளிக்கு திருமணம் ஆகாத நிலையில், அவருக்கு வேறு வாரிசுகள் யாரும் இல்லாததால் அவரது சகோதரி ஷியாமளா மட்டுமே சட்டப்பூர்வ வாரிசு.
இதனிடையே, தனது மருத்துவச் செலவிற்காக மேற்கண்ட நிலத்தை விற்பனை செய்ய ஷியாமளா முயன்ற போது, இறந்து போன தனது சகோதரர் முரளி உயிருடன் இருப்பது போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்து, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உஷா என்பவருக்கு அந்த நிலம் விற்பனை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஷியாமளா, சம்பந்தப்பட்ட பூந்தமல்லி சார் பதிவாளரை நேரில் சந்தித்து முறையிட்டபோது, தவறு நடந்து விட்டதாக அலட்சியமாக பதிலளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து அவர் ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் அளித்தார். அதில் உஷா, அவரது கணவர் குமார் மற்றும் அவர்களது நண்பர்களான வெற்றிவேல், ஜெயக்குமார், அசன் அலி ஆகியோர் கூட்டாகச் சேர்ந்து ஆள்மாறாட்டம் செய்து போலி ஆவணங்கள் மூலம் நிலத்தை அபகரித்ததாக குறிப்பிட்டார்.
அபகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் மதிப்பு சுமார் 60 லட்சம் ரூபாய் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, ஆவடி காவல் ஆணையாளர் செந்தில்குமாரின் உத்தரவின்பேரில், காவல் இணை ஆணையாளர் மேற்பார்வையிலும், நிலப்பிரச்சனை விசாரணைப் பிரிவு - 1 காவல் ஆய்வாளர் பாலன் தலைமையிலான காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
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விசாரணையின் அடிப்படையில், இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் ஆவடி தில்லைநகர், ராஜ்பாய் நகரைச் சேர்ந்த குமார் (வயது 35), அவரது மனைவி உஷா (வயது 35), ஆரிக்கமேடு மேட்டுத் தெருவைச் சேர்ந்த வெற்றிவேல் (வயது 42) ஆகிய மூன்று பேரையும் காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
பின்னர், கைது செய்யப்பட்ட மூவரும், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இறந்த நபரின் பெயரில் ஆள்மாறாட்டம் செய்து 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை அபகரித்ததாக கணவன், மனைவி உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.