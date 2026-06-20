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சர்வதேச தரத்துக்கு மாறப்போகும் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை: ரூ.59 கோடியில் மாநகராட்சி பிரம்மாண்ட திட்டம்

தொழிற்சாலை கழிவுகள் கலப்பது, பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் சேருவது என தாமிரபரணி ஆறு தொடர்ந்து மாசடைந்து வருகிறது.

திட்டத்தின் நிறைவில் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை எப்படி இருக்கும் என்பதற்கான மாதிரி படம்
திட்டத்தின் நிறைவில் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை எப்படி இருக்கும் என்பதற்கான மாதிரி படம் (Govt)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 7:47 PM IST

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திருநெல்வேலி: தாமிரபரணி கரையை சர்வதேச தரத்தில் மேம்படுத்தும் நோக்கில் ரூ.59.05 கோடி மதிப்பிலான திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்துக்கான ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை திருநெல்வேலி மாநகராட்சி கோரியுள்ளது.

தென் தமிழகத்தில் ஓடும் வற்றாத ஜீவநதி என்ற பெருமையை பெற்ற ஆறு தாமிரபரணி. பொதிகை மலையில் உற்பத்தியாகி திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களை செழுமைப்படுத்தி மன்னார் வளைகுடாவில் கலக்கிறது.

வேறு எந்த நதிக்கும் இல்லாத சிறப்பம்சமாக, இந்த நதியில்தான் தாமிரச் சத்து அதிகம் உள்ளது. எனவேதான், 'தாமிரபரணி' என்ற பெயரை இந்த நதி பெற்றது.

இவ்வாறு திருநெல்வேலியின் அடையாளமாக விளங்கும் இந்த தாமிரபரணி ஆறு சமீபகாலமாக மிகவும் மாசடைந்து வருவதாக சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதேபோல, தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையும் பராமரிப்பு இல்லாமல் சிதிலமடைந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், தாமிரபரணி கரையோரங்களை மேம்படுத்துவதற்காக ரூ.59.05 கோடி மதிப்பிலான பணிகளுக்கு திருநெல்வேலி மாநகராட்சி டெண்டர் அறிவித்துள்ளது.

தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் ஒரு மாதிரி
தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் ஒரு மாதிரி (Govt)

ஜெர்மன் மேம்பாட்டு வங்கி (KfW) நிதியுதவியுடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இது நிறைவேறினால், சர்வதேச தரத்துக்கு தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை மாறும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

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மேலும், இந்த மெகா திட்டத்தின் முடிவில், தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை எவ்வாறு மாறியிருக்கும் என்பதற்கான மாதிரி புகைப்படத்தையும் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த டெண்டருக்கான முன் ஏல ஆலோசனைக் கூட்டம் வருகிற 29-ம் தேதி காலை 11 மணிக்கு திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெறுகிறது. டெண்டர் ஆவணங்களை ஜூன் 19 முதல் ஜூலை 22 வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட டெண்டர் ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் ஜூலை 22 பிற்பகல் 3 மணி எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நாளில் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு டெண்டர்கள் திறக்கப்பட உள்ளன.

இந்த திட்டத்தின் மூலம் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, மாசு கட்டுப்பாடு, கரையோர அடிப்படை வசதிகள் ஆகியவை உறுதிப்படுத்தப்பட உள்ளதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தாமிரபரணி நதியின் அவல நிலை மாறுமா?

தொழிற்சாலை கழிவுகள் கலப்பது, பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் சேருவது என தாமிரபரணி ஆறு தொடர்ந்து மாசடைந்து வருகிறது. இதனால் அதனை பயன்படுத்தும் மக்களின் சுகாதாரமும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

எனவே, தாமிரபரணி ஆற்றை சீரமைக்க வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக தன்னார்வலர்கள் பலர் போராடி வருகின்றனர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையை மேம்படுத்த, திருநெல்வேலி மாநகராட்சி புதிய திட்டத்தை அறிவித்திருப்பது மக்களுக்கு சற்று ஆறுதலை கொடுத்துள்ளது.

TAGGED:

தாமிரபரணி ஆறு
NELLAI
TIRUNELVELI
தாமிரபரணி ஆறு திட்டம்
THAMIRABARANI RIVER

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