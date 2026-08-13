கரடியை பார்த்து பயந்து விழுந்து காயமுற்றவருக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் நிவாரணம்
சமீபத்தில் கரடி தாக்கி உயிரிழந்த தோட்ட காவலாளி முருகன் குடும்பத்துக்கும் ரூ. 50 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக வனத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 9:23 PM IST
நெல்லை: கரடியை கண்ட பயத்தில் கீழே விழுந்து காயமடைந்த நபருக்கு ரூ. 5 ஆயிரமும், சமீபத்தில் கரடி தாக்கி உயிரிழந்த காவலாளி குடும்பத்துக்கு முதல் கட்டமாக ரூ. 50 ஆயிரமும் நிவாரணம் வழங்கியிருப்பதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம், பாபநாசம் அருகே உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார கிராமமான திருப்தியாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் (32). இவர் தனது சகோதரர் கல்யாண சுந்தரம் (30) என்பவருடன் நேற்று (ஆகஸ்ட் 12) இருசக்கர வாகனத்தில் பாபநாசத்திற்கு சென்றார்.
இருசக்கர வாகனத்தை முத்துக்குமார் ஓட்டிய நிலையில், வீட்டில் இருந்து சிறிது தூரம் சென்றபோது, பத்ரகாளியம்மன் கோவில் அருகே, சாலையோரம் நின்றிருந்த கரடி ஒன்று அந்த சாலையை கடந்துள்ளது. திடீரென வாகனம் முன்பு கரடி குறுக்கே சென்றதைக் கண்டு பதற்றமடைந்த முத்துக்குமார் மற்றும் கல்யாணசுந்தரம் இருவரும் நிலைதடுமாறி வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்தனர்.
அந்த கரடி அவர்களை தாக்காமல் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டதால், அதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் உயிர் தப்பினர். இருப்பினும், கீழே விழுந்ததில் முத்துக்குமாருக்கு கால், தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது. அதேசமயம், கல்யாண சுந்தரம் நல்வாய்ப்பாக எந்தவொரு காயமும் இன்றி தப்பினார். இதையடுத்து, காயமுற்ற முத்துக்குமார் அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, அங்கு அவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
ஏற்கனவே பாபநாசம் அருகே சமீபத்தில் கரடி தாக்கி தோட்டத்து காவலாளி முருகன் என்பவர் உயிரிழந்தார். இந்த அதிர்ச்சியின் அதிர்வலை ஓய்வதற்குள்ளாக, புதியதொரு சம்பவமாக இந்த நிகழ்வு அரங்கேறியுள்ளது. மேலும், பாபநாசம் மலையடிவார கிராமங்களில் கரடி தாக்கும் சம்பவம் அவ்வப்போது அரங்கேறி வருவது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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இந்த நிலையில், மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்றும் முத்துக்குமாரை வனத்துறை ஊழியர்கள் சந்தித்து சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அத்துடன், வனத்துறை சார்பில் பாதிக்கப்பட்ட அவருக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
இதேபோல், சமீபத்தில் கரடி தாக்கி உயிரிழந்த தோட்ட காவலாளி முருகன் குடும்பத்துக்கும் முதல் கட்டமாக ரூ. 50 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டதாகவும், மீதமுள்ள தொகை பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வெளியான பிறகு வழங்கப்படும் என வனத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.