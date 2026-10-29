ரூ.5000 கோடி நிதி மோசடி புகார் - பாரத் லஜ்னா சங்கத் தலைவரை சென்னையில் கைது செய்த கேரளா போலீஸ்
முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பணம் முறைகேடாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், அந்தப் பணம் தனிநபர் வங்கிக் கணக்குகள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டதாகவும் சங்க நிர்வாகத்தின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
Published : October 29, 2026 at 11:04 PM IST
சென்னை: சுமார் ரூ.5,000 கோடி நிதி மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில் பாரத் லஜ்னா மல்டி-ஸ்டேட் ஹவுசிங் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின்(BLM) தலைவர் பிரேம்குமாரை கேரள குற்றப்பிரிவு போலீஸார் சென்னையில் இன்று கைது செய்தனர் செய்தனர்.
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்காக அழைத்துச் சென்றபோது அவருக்கு மீண்டும் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவ உதவி அளிக்கப்பட்டது.
பாரத் லஜ்னா மல்டி-ஸ்டேட் ஹவுசிங் தனியார் கூட்டுறவுச் சங்கம்(BLM), பல மாநிலக் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் சட்டத்தின்கீழ் 2006 முதல் செயல்பட்டு வந்தது. ஆரம்பத்தில் நிலம் மற்றும் வீட்டு வசதி மேம்பாட்டை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்பட்ட இந்தச் சங்கம், பின்னர் சில்லறை வணிகம், ஊடகம், எரிசக்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளிலும் விரிவடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சூழலில், சங்கத்தின் நிதி நடவடிக்கைகள் மற்றும் அனுமதியற்ற வணிகச் செயல்பாடுகள் தொடர்பாகப் புகார்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக, ஓய்வுபெற்றவர்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்களிடம் அதிக வட்டி மற்றும் லாபம் கிடைக்கும் என உறுதியளித்து முதலீடுகள் பெறப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து முதலீட்டுத் திட்டங்களின் காலக்கெடு முடிவடைந்த பின்னரும், பலருக்குத் தங்களது பணம் திரும்பக் கிடைக்கவில்லை எனப் புகார்கள் எழுந்தன. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் பலர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தனர்.
முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பணம் முறைகேடாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், அந்தப் பணம் தனிநபர் வங்கிக் கணக்குகள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டதாகவும் சங்க நிர்வாகத்தின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இதையடுத்து, முதலீட்டாளர்களின் பணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது, பணப் பரிவர்த்தனைகள் எந்தெந்த வங்கிக் கணக்குகளுக்குச் சென்றன, முதலீட்டுத் தொகைகள் முறையாகக் கையாளப்பட்டனவா என்பது குறித்து குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
சுமார் ரூ.5,000 கோடி அளவுக்கு நிதி மோசடி நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் இந்த விவகாரத்தில், பணப் பரிவர்த்தனைகளின் பின்னணி மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்குச் சேர வேண்டிய தொகை தொடர்பான விவரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், சந்தேகத்திற்குரிய பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஹவாலா தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் அமலாக்கத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த் நிலையில், கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு போலீஸார், டிஎஸ்பி பென்னி தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் அந்த சங்கத்தின் தலைவர் பிரேம்குமாரை சென்னையில் வைத்து கைது இன்று செய்துள்ளனர்.
ஆனால் அப்போது பிரேம்குமாருக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நுங்கம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
பின்னர், விசாரணைக்காக அவரைக் கேரளாவுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு முன்பாக, சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி டிரான்சிட் வாரண்ட் பெறுவதற்காகக் காவல் துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர். அப்போது அவருக்கு மீண்டும் மயக்கம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, 108 ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு அவருக்கு மருத்துவ உதவி அளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மருத்துவப் பரிசோதனைக்குப் பிறகு அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளில் போலீஸார் ஈடுபட்டனர்.
சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் பிரேம்குமாரை ஆஜர்படுத்தி, டிரான்சிட் வாரண்ட் பெறப்பட்டதும் அவரைக் கேரளாவுக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்த போலீஸார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.