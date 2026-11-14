சென்னை அருகே உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டுவரப்பட்ட ரூ.50 லட்சம் பறிமுதல் - இரண்டு பேர் கைது
அவர்களிடம் பணத்திற்கான உரிய ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்கு விவரங்களைக் காவல் துறையினர் கேட்ட போது, இருவரும் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்தனர்.
Published : November 14, 2026 at 9:59 AM IST
சென்னை: சென்னை புறநகர் பகுதியான செங்குன்றம் அருகே காவல் துறையினர் நடத்திய தீவிர வாகனச் சோதனையில், உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.50 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தெலங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவரை கைது செய்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை செங்குன்றம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்களைக் கண்காணிக்கும் வகையில் காவல் துறையினர் வழக்கமான வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது தெலங்கானா மாநிலப் பதிவெண் கொண்ட கார் ஒன்று வந்தது. அந்த காரை நிறுத்தி சோதனையிட்ட போது, அதில் இருந்த பெட்டியில் கட்டுக்கட்டாக பணம் இருப்பது தெரிய வந்தது. சுமார் 50 லட்ச ரூபாய் இருந்தது.
இதனையடுத்து காரில் இருந்த தெலங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மகேஷ் மற்றும் சையத் ஆகிய இருவரையும் பிடித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது அவர்களிடம் பணத்திற்கான உரிய ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்கு விவரங்களைக் காவல் துறையினர் கேட்ட போது, இருவரும் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், இந்தப் பணம் தெலங்கானா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலத் தொடர்புகளுடன் சட்டவிரோதமாகக் கடத்தி வரப்பட்ட ஹவாலா பணமாக இருக்கலாம் என காவல் துறையினர் சந்தேகித்தனர்.
மேலும், காரில் இருந்த 50 லட்ச ரூபாயை பறிமுதல் செய்த காவல் துறையினர், பிடிபட்ட இருவரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினர்.
பின்னர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் குறித்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேலும், கைது செய்யப்படட் மகேஷ் மற்றும் சையத் ஆகியோரிடம் காவல் துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.