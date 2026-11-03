ரூ. 5,000 கோடி நிதி மோசடி புகாரில் பி.எல்.எம் நிறுவனர் பிரேம்குமார் கைது - நிறுவனம் கூறிய விளக்கம் என்ன?
பிரேம்குமாரின் கைது நடவடிக்கையில் உரிய சட்ட நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று கூறி, அவரை எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி விடுவிக்க கோழிக்கோடு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
Published : November 3, 2026 at 10:32 AM IST
சென்னை: 5,000 கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி புகாரில் பி.எல்.எம் நிறுவனர் பிரேம்குமார் கைது விவகாரம் தொடர்பாக அந்நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
சுமார் ரூ. 5,000 கோடி நிதி மோசடி புகாரில் பாரத் லஜ்னா மல்டி ஸ்டேட் ஹவுசிங் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் (பி.எல்.எம்) நிறுவனர் ஆர்.பிரேம்குமாரை கேரள குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னையில் கைது செய்தனர். இதையடுத்து அவரை கேரளாவுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி டிரான்சிட் வாரண்ட் பெற காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
பி.எல்.எம் நிறுவனம் விளக்கம்
அப்போது பிரேம்குமாருக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு மயக்கம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து 108 ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு மருத்துவ உதவி அளிக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே, பிரேம்குமார், நுங்கம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றிருந்த நிலையில், மீண்டும் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த கைது நடவடிக்கை தொடர்பாக தற்போது பி.எல்.எம் நிறுவனம் விளக்க அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், “கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு ஆர்.பிரேம்குமார் உள்ளிட்ட உறுப்பினர்களால் தொடங்கப்பட்ட பாரத் லஜ்னா மல்டி ஸ்டேட் ஹவுசிங் கூட்டுறவுச் சங்கம் (பி.எல்.எம்), தற்போது தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி ஆகிய 3 மாநிலங்களில் 155 கிளைகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
சுமார் 4.64 லட்சம் உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளதுடன், ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 162 கோடி வரவு செலவு செய்யும் நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது. பி.எல்.எம் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆர். பிரேம்குமார், 2006 முதல் 2016-ஆம் ஆண்டு வரை தலைவராகப் பொறுப்பு வகித்தார். தற்போது கருணாமூர்த்தி தலைவராக இருந்து நிறுவனத்தை நிர்வகித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமைச் செயல் அதிகாரியான நவீன் என்பவர், பிரேம்குமார் மீது கோழிக்கோடு குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி, பிரேம்குமார் கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அப்போது, புகார் அளித்த நவீன் தவறான புரிதலின் அடிப்படையில் புகார் அளித்ததாகவும், அந்தப் புகாரைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்வதாகவும் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் இருந்தபோதே, கடந்த அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி கேரள காவல்துறையினர் பிரேம்குமாரைக் கைது செய்துள்ளனர்.
பிரேம்குமாரை விடுவிக்க உத்தரவிட்ட கோழிக்கோடு நீதிமன்றம்
மேலும், அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி கோழிக்கோடு குற்றவியல் நீதிமன்றம் 4-ல் நடைபெற்ற விசாரணையில், பிரேம்குமாரின் கைது சட்டவிரோதமானது என்றும், கைது நடவடிக்கையில் உரிய சட்ட நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்றும் கூறி, அவரை எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி விடுவிக்க உத்தரவிட்டது.
தொடர்ந்து, பிரேம்குமார் மீது, கேரள காவல்துறையினர் மேலும் சில வழக்குகளைப் பதிவு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதன்படி, பி.எல்.எம் நிறுவனத்தின் மீதும், அதன் நிறுவனர் மீதும் அவதூறு பரப்பும் முயற்சிகள் நடைபெறுகிறது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக உறுப்பினர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் வைப்பு தொகைகள் முதிர்வடையும் தேதியில் உரிய லாபத்துடன் திருப்பி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
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பிஎல்எம் நிறுவனத்தின் ஆண்டு கணக்குகள் முறையாகத் தணிக்கை செய்யப்பட்டு ஆண்டு பொதுக்குழுவில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு மத்திய பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, பி.எல்.எம் நிறுவனத்தைப் பற்றியோ, அதன் நிறுவனர் பிரேம்குமாரை பற்றியோ செய்தி வெளியிடுவதற்கு முன்பு நிறுவனத்தின் தரப்பில் விளக்கம் கேட்டுப் பெற வேண்டும். அவதூறு பரப்புவோர் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.