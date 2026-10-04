ஸ்நாக்ஸ் பாக்கெட்டிற்குள் ரூ. 5.26 கோடி மதிப்பிலான உயர்ரக கஞ்சா: தட்டித்தூக்கிய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த கஞ்சாவின் மதிப்பு சுமார் 15 கிலோ இருக்கும் என சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : October 4, 2026 at 8:04 AM IST
சென்னை: தாய்லாந்தில் இருந்து ரூ. 5.26 கோடி மதிப்புள்ள உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவைக் கடத்தி வந்த சென்னையைச் சேர்ந்த பயணியை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு நேற்று (அக்டோபர் 3) நள்ளிரவு தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் ஒன்று வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகளிடம் சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்கமான சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது சென்னையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுலா விசாவில் சென்றுவிட்டு உடனடியாக சென்னை திரும்பியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர், அவர் மீது எழுந்த சந்தேகத்தை அடுத்து அவரிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, தன்னிடம் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய பாக்கெட்டுகள் மட்டுமே இருப்பதாகவும், வேறு எந்த பொருட்களும் இல்லை என அந்த பயணி அதிகாரிகளிடம் கூறியிருக்கிறார். இருப்பினும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சுங்க அதிகாரிகள் அந்த பயணியின் சூட்கேஸை திறந்து பார்த்து சோதனை செய்தனர்.
பிடிபட்ட 15 கிலோ கஞ்சா
அப்போது, சூட்கேசில் 20-க்கும் மேற்பட்ட உணவுப் பொட்டலங்கள் இருந்திருக்கின்றன. அந்த பாக்கெட்டுகளை பிரித்துப் பார்த்தபோது, அதன் உள்ளே உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா மறைத்து வைத்துக் கொண்டு வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அந்த ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த கஞ்சாவின் மதிப்பு சுமார் 15 கிலோ இருக்கும் என சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும், அதன் சர்வதேச மதிப்பு சுமார் ரூ. 5.26 கோடிக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
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மேலும், கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த சுங்க அதிகாரிகள் போதைப்பொருளைக் கடத்தி வந்த குற்றத்திற்காக அந்த பயணியையும் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞருக்கும், சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது போன்ற விசாரணைகள் அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, இந்த அளவு அதிகமான மதிப்புடைய கஞ்சாவை கடத்தி வர அவருக்கு உதவியாக இருந்த முக்கிய புள்ளிகள் யார்?, யார் இவரை கஞ்சாவை கடத்தி வர கூறினர்? என்பது தொடர்பாகவும் அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.