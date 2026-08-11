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ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சிக்க வைப்பதாக மிரட்டி ரூ.40 லட்சம் பறிப்பு - காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட இருவரிடம் விசாரணை

குற்றச்சாட்டுகளில் சிக்கும் நபர்களிடம் பணம் வாங்கிக் கொண்டு அவர்களை வழக்கில் இருந்து விடுவித்ததாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளதால் அது தொடர்பாகவும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோப்புபடம்
கோப்புபடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 4:11 PM IST

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சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சேர்த்து விடுவதாக மிரட்டி தொழிலதிபரிடம் இருந்து 40 லட்சம் ரூபாய் பறித்ததாக, கைது செய்யப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் புகாரி உள்ளிட்ட 2 பேரை, 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் அகில் குமார், யானை கவுனி காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். அதில், 'தனது பெயரை, பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சேர்த்துவிடுவதாக மிரட்டி, காவல் ஆய்வாளர் புகாரி மற்றும் சீனிவாசன் ஆகியோர் தன்னிடம் இருந்து சிறுகச் சிறுக 40 லட்ச ரூபாய் வரை பறித்துவிட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

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சட்டவிரோதமாக போதைப்பொருள் வைத்திருப்பதாக வழக்குப்பதிவு செய்து விடுவதாக மிரட்டி கூடுதலாக 5 லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் பெற்றதாகவும் புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் யானைகவுனி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.

இதுகுறித்து காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியதில், புகாரில் உண்மைத்தன்மை தெரிய வந்ததால், ஆலந்தூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வந்த புகாரி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, துறை ரீதியான விசாரணை நடத்தப்பட்டது. விசாரணையில் காவல் ஆய்வாளர் புகாரியும், பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீசில் பணிபுரிந்து வந்த சீனிவாசனும் இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் தனிப்படை போலீசார் கைது, செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் விசாரிக்க இருவரையும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சென்னை யானை கவுனி காவல் நிலைய போலீசார், நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், காவல் ஆய்வாளர் புகாரி மற்றும் சீனிவாசன் ஆகிய இருவரையும் மூன்று நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கியது.

இருவரையும் காவலில் எடுத்துள்ள யானை கவுனி காவல் நிலைய போலீசார், பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள காவல் ஆய்வாளர் புகாரி, ஏற்கனவே பல்வேறு தனிப்படைகளில் பணியாற்றியவர் என்பதால் அந்த காலகட்டங்களில் இதேபோன்று வேறு தொழிலதிபர்களையோ அல்லது குற்றம் புரிந்தவர்களை மிரட்டி பணம் பறித்தாரா என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

காவல் ஆய்வாளர் புகாரி மற்றும் சீனிவாசனிடம் இருந்து பதிவுகள் செய்யப்பட்ட இரண்டு செல்போன்களை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக செல்போனில் உள்ள வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள், தொலைபேசி உரையாடல் அழைப்புகள் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்து ஆதாரங்களை திரட்டி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

குற்றச்சாட்டுகளில் சிக்கும் நபர்களிடம் பணம் வாங்கிக் கொண்டு அவர்களை வழக்கில் இருந்து விடுவித்ததாகவும் சில புகார்கள் எழுந்துள்ளதால் அது தொடர்பாகவும் இருவரிடமும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு எவ்வளவு பணம் பெற்றுள்ளார்கள்? அந்த பணத்தின் மூலம் என்னென்ன சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளன? என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களிலும் போலீசார் விசாரணை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், இவர்களின் பணப்பரிமாற்றம் மற்றும் சொத்து விவரங்கள் குறித்தும் தனிப்படை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

அதேபோல், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட தனிப்படையில் பணியாற்றிய மேலும் சில போலீசாரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அந்த தனிப்படையில் பணியாற்றிய காலத்தில், புகாரி மற்றும் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் வேறு யாரிடமாவது இதுபோன்று மிரட்டி பணம் பறித்தார்களா? அவர்களுக்கு வேறு நபர்கள் உடந்தையாக இருந்தார்களா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

போலீஸ் காவலில் நடைபெற்று வரும் விசாரணையின் மூலம் இன்னும் பல முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ARMSTRONG MURDER CASE
EXTORTION UNDER THREAT
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MONEY EXTORTION UNDER THREAT

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