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ரூ. 4 கோடி தங்கம் கடத்தலுக்கு சுங்கத்துறை அதிகாரிகளே உடந்தை! 6 பேர் சிக்கியது எப்படி?

கைது செய்யப்பட்ட 6 பேரையும் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, மேலும் சிலர் இதுதொடர்பாக கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப்படம்
சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 12:28 PM IST

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சென்னை: விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை ஊழியர்கள் மற்றும் எக்ஸ்ரே பிரிவு ஊழியர்களின் உதவியுடன் தங்கம் கடத்த முயன்றதாக இலங்கையைச் சேர்ந்த 2 பயணிகள் உள்பட 6 பேரை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து கடத்தி கொண்டு வரப்படும் தங்கத்தை சுங்கச் சோதனையில் சிக்காமல் வெளியே கொண்டு செல்ல சில சுங்கத்துறை ஊழியர்கள் உடந்தையாக செயல்படுவதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத்துறையான டிஆர்ஐ அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் சென்னை விமான நிலையத்தில் குறிப்பாக இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளை ரகசியமாக கண்காணித்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், துபாயில் இருந்து இலங்கை வழியாக ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் ஒன்று கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அதில் வந்த இலங்கையைச் சேர்ந்த 2 பயணிகள் தங்களிடம் சுங்கத் தீர்வை செலுத்த வேண்டிய பொருட்கள் எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்துவிட்டு விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேற முயன்றனர்.

உடைமைகள் சோதனை

அப்போது பணியில் இருந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அவர்கள் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டதால் 2 பயணிகளையும் நிறுத்தி அவர்களது உடைமைகளை சோதனை செய்தனர். ஆனால் உடைமைகளில் சந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்கள் எதுவும் சிக்கவில்லை.

எனினும் சந்தேகம் நீடித்ததால் அந்த 2 பயணிகளையும் சுங்கத்துறையில் பணியாற்றும் 2 ஹவில்தாரர்களிடம் ஒப்படைத்து எக்ஸ்ரே பரிசோதனைக்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

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இதையடுத்து 2 ஹவில்தாரர்களும் அந்த பயணிகளை விமான நிலைய எக்ஸ்ரே பிரிவுக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு பயணிகளுக்கு முறையாக எக்ஸ்ரே பரிசோதனை மேற்கொள்ளாமல் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் எக்ஸ்ரே முடிவுகளின் பிரதிகளை காண்பித்து பயணிகளின் உடலில் எதுவும் இல்லை என சுங்க அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கைகளை தொலைவில் இருந்து கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த டிஆர்ஐ அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அங்கு சென்ற அவர்கள் 2 பயணிகள் மற்றும் 2 ஹவில்தாரர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு எக்ஸ்ரே பிரிவுக்கு சென்றனர்.

அங்கு பணியில் இருந்த ஊழியர்களைத் தவிர்த்து டிஆர்ஐ அதிகாரிகளே 2 பயணிகளுக்கும் மீண்டும் எக்ஸ்ரே பரிசோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது எடுக்கப்பட்ட எக்ஸ்ரே படங்களில் இரு பயணிகளின் உடலுக்குள் ஆசனவாயில் தங்கக் கட்டிகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

ரூ. 4 கோடி மதிப்பிலான தங்கம்

இதையடுத்து, 2 பயணிகளையும் தனியாக அழைத்துச் சென்று சோதனை செய்த டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் அவர்களிடம் இருந்து 2.6 கிலோ எடையுள்ள 24 காரட் சுத்தமான தங்கக் கட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனர். சர்வதேச சந்தை மதிப்பில் இந்த தங்கத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 4 கோடி என கூறப்படுகிறது.

இதனைத்தொடர்ந்து, தங்கத்தை கடத்தி வந்ததாக இலங்கையைச் சேர்ந்த 2 பயணிகள், அவர்களுக்கு உடந்தையாக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் சுங்கத்துறை ஹவில்தாரர்கள் 2 பேர் மற்றும் எக்ஸ்ரே பிரிவைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் 2 பேர் என மொத்தம் 6 பேரை டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட 6 பேரையும் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள டிஆர்ஐ அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அதிகாரிகள் பல மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் அவர்கள் ஆலந்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவின்படி புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

தொடரும் விசாரணை

இந்த தங்க கடத்தல் சம்பவத்தில் மேலும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்புள்ளது? விமான நிலையத்தில் இதுபோன்று எத்தனை முறை தங்கம் கடத்தப்பட்டுள்ளது? இதன் பின்னணியில் செயல்படும் நபர்கள் யார்? என்பது குறித்து டி.ஆர்.ஐ அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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அத்துடன், கைது செய்யப்பட்ட 6 பேரையும் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த விசாரணையின்போது, கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில், தங்க கடத்தல் தொடர்பாக மேலும் சிலரை கைது செய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை மற்றும் எக்ஸ்ரே பிரிவு ஊழியர்களின் உதவியுடன் தங்கம் கடத்த முயன்றதாக கூறப்படும் இந்த சம்பவம் விமான நிலைய வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

சென்னை விமான நிலையம்
தங்கம் கடத்தல்
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