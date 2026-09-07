முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான ரூ. 4 கோடி மோசடி வழக்கு: விசாரணை தொடங்கியிருப்பதாக காவல் துறை தகவல்
விசாரணையை வரும் செப்டம்பர் 15க்கு ஒத்திவைத்த நீதிபதி, அன்றைய தினம் விசாரணையின் முன்னேற்றம் குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டார்.
Published : September 7, 2026 at 7:45 PM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான 4 கோடி ரூபாய் மோசடி புகார் மீது ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையை தொடங்கியுள்ளதாக காவல்துறை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடியைச் சேர்ந்தவர் தனவிமல். இவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், "சட்டமன்ற தேர்தலில், கரூர் மாவட்டம், ஆலங்குடி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து விண்ணப்பித்திருந்தேன். அப்போது என்னை தொடர்பு கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தேர்தல் செலவுகளை மேற்கொள்ளும் தகுதியை நிரூபிக்க 5 கோடி ரூபாய் தரும்படி வலியுறுத்தினார். வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவித்ததும் பணத்தை திருப்பித் தந்து விடுவதாக அவர் கூறினார்.
இதன்படி, 4 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாயை திரட்டி, சி.விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் சோத்துப்பாலை முருகேசன் என்பவரிடம் கொடுத்தேன். பின்னர் வேட்பாளர் பட்டியலில் எனது பெயர் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆகையால், தேர்தல் செலவுகளுக்காக கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கேட்டேன். அப்போது 50 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே திருப்பி தந்தனர். மீதமுள்ள தொகையை திருப்பி தராமல் இழுத்தடிப்பு செய்து வருகின்றனர்.
தற்போது சி.விஜயபாஸ்கர், ஆளும் தவெக-வில் இணைந்துள்ளார். இந்த நிலையில், பணத்தை திருப்பி கேட்டபோது அவர் எனக்கு மிரட்டல் விடுத்து வருகிறார். இதுதொடர்பாக புதுக்கோட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஆகையால், எனது புகார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து உரிய விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
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இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் இன்று (செப்டம்பர் 7) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில், "மனுதாரர் அளித்துள்ள புகார் மீது ஆரம்பக்கட்ட விசாரணை துவங்கப்பட்டுள்ளது. மனுதாரரை வரும் செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு அழைத்து சம்மன் அனுப்பப்பட்டது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, விசாரணையை வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார். மேலும், அன்றைய தினம் விசாரணையின் முன்னேற்றம் குறித்த அறிக்கையை காவல்துறை தாக்கல் செய்யவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.